به گزارش خبرگزاري مهر،علیرضا رشیدیان در جلسه شورای سیاستگذاری سومین همایش ملی فناوری‌های نوین صنعت ساختمان که با حضور مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، با بیان اینکه خراسان رضوی با دارا بودن بیش از 30 هزار مهندس در حوزه صنعت ساختمان بعد از تهران مقام دوم را در کشور دارد، گفت: به همین سبب استان به عنوان پایگاه اجرای فن آوری‌های نوین صنعت ساختمان در سطح کشور انتخاب شده است.

وی با اشاره به توانمندی خراسان رضوی در صنعت ساختمان افزود: با ارتقای شاخص ها و برگزاری پربار این گونه همایش ها به صورت سالانه امکان ارتقا خراسان رضوی به جایگاه بین المللی در حوزه فن آوری های نوین صنعت ساختمان وجود دارد.

استاندار خراسان رضوی در ادامه به بررسی اقدامات صورت گرفته توسط دستگاه های اجرایی دست اندرکار در زمینه برگزاری این همایش پرداخت و اظهار داشت: بایستی در راستای خدمات رسانی مطلوب به شرکت کنندگان در این سمینار و ارتقای شاخصه های علمی برنامه ریزی های مقتضی صورت گیرد.

رشیدیان این همایش را یک فرصت مناسب برای تعامل مناسب بین فعالان حوزه علمی و اجرایی صنعت ساختمان برشمرد و اظهار داشت: این مهم زمینه آشنایی با آخرین دستاوردهای علمی و عملی کشور صنعت ساختمان را فراهم می کند.

وی بر لزوم بهره گیری از تجارب موفق بین المللی در فن آوری های نوین صنعت ساختمان تاکید و خاطرنشان کرد: به منظور ارتقای کیفیت و شاخص های برگزاری همایش باید زمینه حضور سایر کشورها فراهم شود.

استاندار خراسان رضوی خواستار بهره گیری شهرداری مشهد از الگوهای جدید صنعت ساختمان به عنوان پایلوت شد و گفت: پس از فرهنگ سازی و تشویق بهره گیری از این روش های نوین امکان تسری آن به سایر استانها فراهم می شود.

رشیدیان با اشاره به اینکه خراسان رضوی در منطقه ای زلزله خیز واقع شده است بهره گیری از فن آوری های نوین صنعت ساختمان در حوزه سازه ها در روستاها را ضروری ارزیابی کرد.

وی با بیان اینکه بازدید از ساختمان های مقاوم سازی شده با روش های نوین در سطح شهر مشهد در کنار برگزاری همایش زمینه خروج نشست از حالت تئوریک صرف را ایجاد می کند، ابرازامیدواری کرد: با استقرار فن آوری های نوین صنعت ساختمان شاهد استحکام بنا بر اساس دو فاکتور عمر مفید بنا و رعایت استاندارد ساختمان سازی مبتنی بر معماری اسلامی-ایرانی باشیم.

غلامرضا هوایی، مدیرکل دفتر امور مقررات ملی ساختمان وزارت راه و شهرسازی نیز با تاکید بر لزوم برگزاری هر چه پربارتر این همایش نسبت به دو دوره گذشته تاکید و خاطر نشان کرد: باید زمینه حضور کشورهای همسایه در این همایش، برگزاری سالانه آن در راستای تبدیل خراسان رضوی به مرکز فن آوری های نوین صنعت ساختمان در کشور فراهم شود.

وی گفت: ارائه ایده های نو در این سمینار که زمینه تبدیل آنها به موضوعات پایان نامه های دوران کارشناسی ارشد و دکترا را تامین کند و ارائه و فروش خدمات نرم افزاری در این همایش زمینه پربارتر شدن آن را فراهم می کند.

گفتنی است، سومین همایش فن آوری های نوین صنعت ساختمان 20 و 21 شهریور ماه همراه با کارگاه های آموزشی، نشست های علمی و تخصصی و نمایشگاه فناوری های نوین صنعت ساختمان و صنعت سازی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان در مشهد برگزار خواهد شد.