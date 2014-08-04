واکسیناسیون 10 هزار راس دام سنگین در ملکان علیه ویروس لمپی اسکین

به گزارش خبرنگار مهر، علی صیادی دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: جهت برنامه ریزی برای مقابله با بیماری لمپی اسکین با ادارات دامپزشکی و نیروی انتظامی شهرستان جلساتی تشکیل شد که در این جلسات تصمیمات مقتضی برای جلوگیری از شیوع و گسترش این بیماری خطرناک دامی اتخاذ شد.

مدیر جهادکشاورزی شهرستان ملکان در تشریح اقدامات صورت گرفته در این خصوص نیز گفت: اطلاع رسانی در ورودی روستاهای بزرگ، سطح شهر و ورودی میادین دام شهرستان، ارسال پیام کوتاه به دو هزار نفر از دامداران شهرستان و واکسیناسیون بیش از 10 هزار راس گاو و گوساله علیه بیماری لمپی اسکین از جمله اقدامات و تصمیمات اتخاذ شده در این جلسات بود.

وی با اشاره به برگزاری کلاس آموزشی مرتبط با این بیماری با حضور 68 نفر از دامداران در شهر لیلان تصریح کرد: سمپاشی 80 هزار مترمربع جایگاه دام در روستاهای شهرستان با همکاری دامداری، دامپزشکی و مدیریت جهاد کشاورزی به مدت سه روز در خرداد ماه 93 نیز از مهمترین اقداماتی است که برای مقابله با ویروس لمپی اسکین انجام شده اند.

صیادی در پایان تعطیلی میادین دام شهرستان و جلوگیری از تردد دام بزرگ اعم از گاو، گوساله وگاومیش در سطح شهرستان و میادین دام با همکاری مدیریت جهاد کشاورزی، دامپزشکی و نیروی انتظامی شهرستان را از دیگر برنامه های اجرا شده در این مدت برای جلوگیری از شیوع ویروس لمپی اسکین در شهرستان ملکان اعلام کرد.