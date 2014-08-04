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۱۳ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۳۷

کشمیری با مهر مطرح کرد:

گره زدن اقتصاد و فرهنگ با تاسیس نخستین مرکز رشد فرهنگ، هنر و رسانه کشور در اصفهان

گره زدن اقتصاد و فرهنگ با تاسیس نخستین مرکز رشد فرهنگ، هنر و رسانه کشور در اصفهان

اصفهان – خبرگزاری مهر: رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان گفت: نخستین مرکز رشد فرهنگ، هنر و رسانه در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان به عنوان نخستین مرکز رشد فرهنگی در کشور در پایتخت فرهنگی جهان اسلام تاسیس می‌شود.

مهدی کشمیری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با امضای تفاهم نامه‌ای با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان قرار است ظرف سه تا چهارماه آینده و با فراهم کردن زیرساخت‌های آیین نامه‌ای و امکانات اولیه نخستین مرکز رشد فرهنگ، هنر و رسانه کشور در اصفهان تاسیس شود.

وی با اشاره به تاریخچه تاسیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان بیان داشت: این شهرک دارای تجربه ای 12 ساله در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان و رساندن آن به عرصه کسب و کار داشته است اما بیشتر این همکاری‌ها در حوزه فنی مهندسی، بهداشت، صنعت کشاورزی بوده و کمتر در حوزه علوم انسانی و فرهنگ کاری صورت گرفته است.

 رئیس شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان تاکید کرد: امیدواریم این اقدام زمینه ساز گره زدن عرصه اقتصاد با فرهنگ و هنر قرار بگیرد چرا که جای اقتصاد دانش بنیان در عرصه فرهنگ و هنر بسیار خالی است.

کشمیری ابراز داشت: دانش فنی انباشته در اصفهان کمک خوبی است تا با اتکاء بر آن مسیر فرهنگ را با شیب تندتری به سمت وسوی شرکت‌های دانش بنیان سوق دهیم.

وی ادامه داد: بر این مبنا با امضای تفاهم نامه‌ای فی مابین اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان و شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان برای ایجاد مرکز رشد فرهنگ، هنر و رسانه با توجه به تجارب شهرک در زمینه ایجاد و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان این مرکز می‌تواند موجب تحول در اقتصاد دانش بنیان در زمینه های فرهنگی قرار گیرد.

کد مطلب 2342837

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