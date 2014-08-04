به گزارش خبرنگار مهر، حسن خیرپانپور پیش از ظهر دوشنبه در نشست مشترك كانون پرورش فكري مازندران با اعلام علاقمندي و شناخت از كانون و ظرفيتهاي موثر آن در رشد و شكوفايي استعداد هاي كودكان ونوجوانان از تاثير برنامه هاي كانون در توسعه فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران ياد كرد.



وي با تاكيد بر فرهنگ به عنوان محور توسعه و شكوفايي كشور اظهار داشت: پايه همه فعاليت ها توجه به فرهنگ عمومي است و كانون با توجه به جايگاهي كه دارد مي تواند در اين خصوص نقش مهمي ايفا کند.



خيريانپور در ادامه تصريح كرد: كانون پرورش فكري مي تواند با استفاده از توان بالقوه خود در همه بخش ها فرهنگي از جمله؛ فرهنگ شهروندي، فرهنگ ترافيك، فرهنگ مصرف، فرهنگ اقتصادي و ساير موارد، فرهنگ سازي كند، چرا كه با توجه به ظريب نفوذ مربيان توانمند كانون بر اعضا، كار فرهنگي بر روي كودكان ونوجوانان به صورت موثري در ضمير آنان نهادينه شده و مبناي عمل قرار مي گيرد.



قاسم عزيز زاده گرجي مدیرکل کانون پرورش فکری مازندران نیز نيز با اعلام گزارشي از روند اجرايي برنامه هاي اداره كل كانون پرورش فكري كودكان ونوجوانان مازندران به تبيين فعاليت ها، برنامه ها و توفيقات اين دستگاه فرهنگي پرداخت.



وي با تشريح فعاليت هاي كانون در بخش هاي فرهنگي، هنري، ادبي، معارف اسلامي و علمي افزود: كانون با رويكرد تربيتي و با تاكيد بر كتاب و كتاب خواني به عنوان محوري ترين فعاليت خود در گسترش فرهنگ و رشد و شكوفايي استعداد هاي كودكان ونوجوانان تلاش مي کند.



مدير كل كانون پرورش فكري مازندران با بيان دستاوردهاي توليدي كانون خاطر نشان ساخت: توليدات كانون در عرصه كتاب، اسباب بازي و سرگرمي هاي سازنده از اساسي ترين ظرفيت اين مجموعه است كه مي تواند خانواده ها و مربيان تربيتي را در جهت رشد و تربيت فرزندان ايران اسلامي ياري بخشد.



گرجي در اين ديدار افزود: 26 مركز ثابت با عنوان مراكز فرهنگي و هنري و سه مركز سيار با عنوان مراكز سيار روستايي به ارائه خدمات فرهنگي به كودكان ونوجوانان شهري و روستايي مي پردازند كه سه مركز سيار كانون هر كدام 17 روستا را در شهرستان هاي فريدونكنار، بابل و نكا پوشش مي دهند.



وي با بيان پشتيباني مالي و اداري استانداري مازندران در توسعه و تقويت كتابخانه هاي كانون كانون، خواستار حمايت از اين دستگاه فرهنگي شد و پيشنهاد کرد: دستگاه هاي استان در بخش تسهيلات رفاهي كاركنان خود مي توانند از بسته هاي فرهنگي با محتواي كتاب و توليدات فرهنگي كانون استفاده کند.