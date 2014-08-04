مصوبه عدم تیمداری شهرداری بندر عباس طبق ماده 81 قانون رد شد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد مرادی ظهر دوشنبه در مورد اینکه چرا مصوبه شورا مبنی بر حذف تیم فوتبال شهرداری بندرعباس را رد کرده است، بیان داشت: کسی نمی تواند منکر انجام برخی تخلفات در تیم فوتبال شهرداری بندرعباس باشد، اما آیا اعضای شورای شهر تلاش کافی برای حل مشکلات تیم شهرداری بندرعباس انجام داده اند؟ اعضای شورا برای آنکه نمی توانند مانع از انجام این تخلفات شوند رای به عدم تیمداری در شهرداری داده اند. طی نامه ای 10 بندی به شورا خواستار حل مشکلات در نحوه تیمداری شهرداری شدم همچنین گفتم برای این موضوع از آنها حمایت هم خواهم کرد.

وی با بیان اینکه من هم از دلال بازی و سوء مدیریت بیزارم و باید به سمتی پیش رویم که به تدریج ترکیب تیم شهرداری از بازیکنان بومی شکل بگیرد، عنوان کرد: در این مدت از سوی هواداران و پیشکسوتان تحت فشار قرار بودم که چرا نباید تیم شهرداری در رشته فوتبال حضور داشته باشد و نمی دانم اعضای شورای شهر با چه کار شناسانی مذاکره کرده اند که با تیمداری شهرداری مخالفت کردند.

مرادی افزود: فرماندار باید تبعات تصمیمات برخی دوستان را به عهده بگیرم زیرا ممکن است عده ای هوادار در نارضایتی از این تصمیم تحصن کنند آن موقع دوستان چه می گویند و بنده به عنوان فرماندار طبق ماده 81 قانون می توانم اقدامی که برخلاف مصالح عمومی کشور باشد را رد کنم که این مصوبه شورا به این امر ختم می شود و هنر دوستان در پرکردن ورزشگاه 20 هزار نفری است نه حذف کردن تیم فوتبال شهرداری.

فرماندار بندرعباس در مورد نتیجه جلسه مشترک با معاون سیاسی امنیتی استانداری هرمزگان، خاطرنشان کرد: در این جلسه رسما اعلام کردم با مصوبه شورای شهر مخالفم و جمع بندی شد که تیم حذف نشود و نمی دانم چرا دوستان فراموش کرده اند من میخواستم با تعامل این موضوع را حل کنم اما خودشان نخواستند.

مرادی با اشاره به اینکه دوم تیرماه مصوبه شورای شهر در خصوص عدم تیمداری شهرداری بندرعباس در رشته فوتبال به فرمانداری رسید، اضافه کرد: طبق قانون 14 روز برای پاسخگویی زمان وجود دارد و تعمدأ جواب نامه را در روز آخر اعلام کردم تا شاید در این مدت 14 روزه که طبق قانون برای پاسخ به مصوبه شورا در اختیار داشتم ببینم اعضای شورای شهر برای حل این مشکلات حرکتی خواهند کرد یا همچنان این رای را بهترین راهکار می دانند. در این مدت سعی کردم تا با گروه های مختلف ورزشی جلسات کارشناسی برگزار کنم.

مرادی تصریح کرد: نامه ای ده بندی برای ارائه راهکار بهتر به اعضای شورای شهر ارسال کردم اما متأسفانه رئیس شورا طی نامه ای نسبت به جواب نهایی فرمانداری طی گذشته پنج هفته ابراز بی اطلاعی کردند. با رعایت آن 10 بند موارد ابهام انگیز اعضای شورا برطرف شود.

مرادی با اشاره به اینکه در حالی که فاصله شورای شهر تا فرمانداری به 5 دقیقه هم نمی رسد نامه رئیس شورا که 31 تیر تنظیم شده در چهارم مرداد به دستم می رسد، خاطرنشان کرد: در این نامه عنوان شده سر زمان مقرر به مصوبه شورا پاسخ داده نشده و براساس آن تیم فوتبال حذف و تعبیر دوستان تأیید مصوبه از سوی من بوده است و 10 بند ذکر شده هیچ موضوعیتی ندارد که و این موضوع توهین بنده نیست بلکه به حاکمیت و جایگاهی است که همواره با دوستان در تعامل بوده است.

مرادی گفت: با صداقت بنده بازی شد و در نامه دوم صراحتا مصوبه شورا را رد کردم.