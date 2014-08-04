افزایش دمای هوا نسبت به هفته گذشته در قم

محمد جواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امروز هوای قم صاف در بعد از ظهر همراه با وزش باد و گرد و غبار و در اوایل شب همراه با افزایش موقت ابر خواهد بود.

وی گفت: در روز سه شنبه هوا صاف و در بعد از ظهر همراه با وزش باد و گرد و غبار است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم بیان کرد: از روز سه شنبه سرعت وزش باد و گرد و غبار در این استان کاهش می‌یابد.

وی گفت: دمای هوا در روزهای دوشنبه و سه شنبه ثابت است اما در روز چهار شنبه افزایش 2 درجه ای خواهد داشت.

ترابیان بیان کرد: امروز حداقل دما 22 درجه و حداکثر دما 42 درجه، سه شنبه حداقل دما 23 درجه و حداکثر دما 42 درجه و چهارشنبه حداقل دما 23 درجه و حداکثر دما نیز 44 درجه پیش بینی می‌شود.

وی عنوان کرد: سرعت وزش باد امروز بین 35 ال 50 کیلومتر بر ساعت، سه شنبه بین 30 تا 45 کیلومتر بر ساعت و چهارشنبه بین 20 تا 30 کیلومتر بر ساعت و جهت وزش باد نیز در این سه روز شرقی است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم گفت: دمای هوا طی هفته جاری نسبت به هفته گذشته با افزایش همراه بوده است.

