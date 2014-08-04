  1. استانها
  2. قم
۱۳ مرداد ۱۳۹۳، ۱۳:۵۴

ترابیان به مهر خبر داد:

افزایش دمای هوا نسبت به هفته گذشته در قم

افزایش دمای هوا نسبت به هفته گذشته در قم

قم - خبرگزاری مهر: کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم از افزایش دمای هوا نسبت به هفته گذشته در این استان خبر داد.

محمد جواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: امروز هوای قم صاف در بعد از ظهر همراه با وزش باد و گرد و غبار و در اوایل شب همراه با افزایش موقت ابر خواهد بود.

وی گفت: در روز سه شنبه هوا صاف و در بعد از ظهر همراه با وزش باد و گرد و غبار است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم بیان کرد: از روز سه شنبه سرعت وزش باد و گرد و غبار در این استان کاهش می‌یابد.

وی گفت: دمای هوا در روزهای دوشنبه و سه شنبه ثابت است اما در روز چهار شنبه افزایش 2 درجه ای خواهد داشت.

ترابیان بیان کرد: امروز حداقل دما 22 درجه و حداکثر دما 42 درجه، سه شنبه حداقل دما 23 درجه و حداکثر دما 42 درجه و چهارشنبه حداقل دما 23 درجه و حداکثر دما نیز 44 درجه پیش بینی می‌شود.

وی عنوان کرد: سرعت وزش باد امروز بین 35 ال 50 کیلومتر بر ساعت، سه شنبه بین 30 تا 45 کیلومتر بر ساعت و چهارشنبه بین 20 تا 30 کیلومتر بر ساعت و جهت وزش باد نیز در این سه روز شرقی است.

کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان قم گفت: دمای هوا طی هفته جاری نسبت به هفته گذشته با افزایش همراه بوده است.
 

کد مطلب 2342983

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها