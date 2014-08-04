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۱۳ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۲۱

فاطمه و امیرعلی انتخاب اول والدین

فاطمه و امیرعلی انتخاب اول والدین

مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل سازمان ثبت احوال کشور گفت: نام فاطمه با تعداد 3159 و نام امیرعلی با تعداد 3557 مورد انتخاب اول والدین برای انتخاب نام نوزادان خود در ماه مبارک رمضان بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تدین با بیان اینکه 128.493 نوزاد در ماه مبارک رمضان متولد شده است گفت: نام‌های فاطمه برای دختران و امیرعلی برای پسران انتخاب اول والدین در این ماه بوده است.

وی افزود: نام‌های زهرا، یسنا، نازنین‌زهرا، ریحانه، زینب، فاطمه‌زهرا، رها، ثنا و مریم و نام‌های علی، محمدطاها، امیرحسین، محمد، ابوالفضل، امیرمحمد، حسین، علیرضا و امیرعباس به ترتیب فراوانترین اسامی انتخابی والدین در این ماه مبارک بوده است.

مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل با اشاره به اینکه از کل ولادتهای ثبت شده 62.100 مورد دختر و 66.393 مورد پسر بوده گفت: از این تعداد 98.909 مورد مربوط به ثبت ولادت شهری و 29.584 مورد نیز مربوط به ولادت روستایی بوده است.

کد مطلب 2342994

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