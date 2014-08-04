فاطمه و امیرعلی انتخاب اول والدین

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تدین با بیان اینکه 128.493 نوزاد در ماه مبارک رمضان متولد شده است گفت: نامهای فاطمه برای دختران و امیرعلی برای پسران انتخاب اول والدین در این ماه بوده است.
وی افزود: نامهای زهرا، یسنا، نازنینزهرا، ریحانه، زینب، فاطمهزهرا، رها، ثنا و مریم و نامهای علی، محمدطاها، امیرحسین، محمد، ابوالفضل، امیرمحمد، حسین، علیرضا و امیرعباس به ترتیب فراوانترین اسامی انتخابی والدین در این ماه مبارک بوده است.
مدیرکل روابط عمومی و اموربین الملل با اشاره به اینکه از کل ولادتهای ثبت شده 62.100 مورد دختر و 66.393 مورد پسر بوده گفت: از این تعداد 98.909 مورد مربوط به ثبت ولادت شهری و 29.584 مورد نیز مربوط به ولادت روستایی بوده است.
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