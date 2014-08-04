2 دانشجوي يزدي در مسابقات جهاني رياضي حائز رتبه شدند

سيد ابوالفضل شاهزاده فاضلي در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در بیست و یکمین دوره‌ مسابقات جهانی ریاضی دانشجویی 2014 که در بلغارستان از 29 ژولای تا چهارم آگوست مصادف با (ششم تا سیزدهم مردادماه جاری) برگزار شد، دانشجويان يزدي موفق به كسب مدال شدند.

وي بيان كرد: در نتایج انفرادی امیر کفشدار گوهرشادی دانشجوی رشته ریاضی دانشگاه یزد موفق به کسب مدال نقره و جايزه دوم و عباس جعفری ‌بندرآبادی عضو دیگر این تیم موفق به کسب لوح افتخار و جایزه چهارم شدند.

رئيس دانشكده رياضي دانشگاه يزد، موفقیت دانشجویان این دانشکده را به همه دانشجويان و جامعه دانشگاهی استان یزد تبریک گفت.

وي در مورد مسابقات نيز بيان كرد: مسابقات I.M.C معتبرترین مسابقات بین‌المللی ریاضی در سطح دانشجویی است که همه ساله تیم‌هایی از برترین دانشگاه‌های جهان در این مسابقه به رقابت می‌پردازند.