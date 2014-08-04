به گزارش خبرگزاری مهر، نجات امینی با بیان این مطلب، افزود: چنانچه بیمههای اجتماعی در کشور از پوشش کامل جمعیتی برخوردار باشند یا بهتر بگوییم، همه جمعیت ایران تحت پوشش بیمههای اجتماعی قرار گیرند، 50 درصد فقر در خانوادههای ایرانی قابل مدیریت میشود.
وی اظهار کرد: نقشی که بیمههای اجتماعی در برقراری عدالت و امنیت اجتماعی و پیشگیری از انواع ناهنجاریهای اجتماعی میتوانند داشته باشند، نقشی تعیینکننده و حایز اهمیت است. پوشش بیمه و فعالیت سازمانهای بیمهگر، میتواند برای افرادی که دارای دغدغه امنیت و عدالت اجتماعی هستند، راهگشا باشد.
معاون اقتصادی و برنامهریزی سازمان تأمیناجتماعی اظهار کرد: بیمههای اجتماعی با پوشش حمایتی خود، کمک میکنند که محرومان جامعه در شرایط مناسبتر رشد کنند و امکان مشارکت در فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی را داشته باشند.
وی تصریح کرد: شرایط اقتصادی ما در 2-3 سال گذشته به ویژه در حوزه منابع و مصارف سازمان تغییر کرده است. به نظر میرسد که سازمان باید با دقت بیشتر برنامههای دقیقتری را برای منابع و مصارف خود تنظیم کند.
امینی گفت: لازم است بخشی از برنامههای استراتژیکی سازمان نیز بازنگری شود زیرا سازمان درحال تجربه شرایط جدیدی است و نیازمند توجه همه همکاران در تمامی ابعاد مسئولیتی خود نسبت به این شرایط است.
