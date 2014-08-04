به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه عصرگاهی «بچه‌های ایران، بچه‌های غزه» هر روز در شبكه جهانی جام جم برای مخاطبان خارج از كشور پخش می‌شود اما به دستور معاون سیمای رسانه ملی این برنامه در روزهای دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه این هفته سه ویژه برنامه را تدارك دیده است كه در آن حمایت كودكان ایرانی از كودكان غزه را نشان می‌دهد.

در این ویژه برنامه بسیاری از هنرمندان، چهره های ورزشی و همه مجریان كودك و نوجوان با حضور در استودیو، حمایت خود را از كودكان غزه و محكومیت جنایات صهیونیست ها نشان می‌دهند.

در برنامه «بچه‌های ایران، بچه‌های غزه» چند بخش ویژه نیز تدارك دیده شده است كه خواندن نامه‌های كودكان ایرانی برای كودكان غزه و وله‌ها و كلیپ های تصویری درباره این موضوع و همچنین بخش رادیو موج مقاومت كه یك برنامه رادیویی تصویری است از این جمله هستند.

دست اندركاران این برنامه بنا دارند روز پنچ شنبه نیز ویژه برنامه ای زنده را از برج میلاد تهران با حضور خانواده های ایرانی برای محكوم كردن جنایات رژیم صهیونیستی و حمایت از مردم به ویژه كودكان غزه برگزار كنند.

شبكه جام جم متولی تولید این برنامه و تهیه كننده آن نیز محمود سلامیان است.