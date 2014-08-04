به گزارش خبرگزاری مهر، گشایش دوباره این مسجد تقریبا پس از گذشته دو دهه از کشتار سربرنیتسا صورت گرفته است، کشتاری که در آن بیش از 8 هزار بوسنیایی کشته شدند.

سازمان ملل متحد سربرنیتسا را منطقه حفاظت‌شده امن اعلام کرده ‌بود. ۴۰۰ سرباز مسلح هلندی صلح‌بان که برای ایجاد امنیت در این منطقه مستقر شده بودند، اما در جریان کشتار واکنشی نشان ندادند.

ماه گذشته یک دادگاه هلندی، هلندی ها را مسئول کشته شدن 300 مسلمان بوسنیایی از هشت هزار نفری دانست که در سال 1995 کشته شده بودند و از دولت خواست به خانواده قربانیان مسلمان غرامت پرداخت کنند.

صلح بانهای هلند با اینکه از جرایم جنگی صربها اطلاع داشتند می دانستند که احتمال کشته شدن مسلمانان وجود دارد 300 نفر از بوسنیایی ها را از پایگاه بیرون کرده و آنها را در جنگل رها کردند.