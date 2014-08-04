اختصاص 1000 میلیارد ریال برای صادرکنندگان برترسال 92

به گزارش خبرنگار مهر، قلي زاده افزود: این مبلغ برای بالا بردن توان رقابت پذیری شرکت های داخلی در نظر گرفته شده و امیدواریم هیئت دولت بزودی آن را ابلاغ کند.

وي تصريح كرد: در بخش کالا به صادرات کالاهای با ارزش افزوده و فن آوری بالا جایزه 4 درصد ارزش صادراتی تعلق خواهد گرفت همچنين در بخش خدمات فنی و مهندسی نيز درصد6 جایزه در نظر گرفته شده است.

قلی زاده افزود: بررسی و انتخاب صادر کنندگان نمونه سال قبل کشور در کمیته های تخصصی انجام می شود و 29 مهر معرفی خواهند شد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران با اشاره به پیشنهاد 500 میلیارد ریال کمک دولت به توسعه زیرساخت های صادراتی کشور اشاره کرد و بیان داشت: بحث تسهیلات بانکی، یارانه حمل ونقل و جوایز صادراتی در نخستین جلسه شورای عالی صادرات امسال مطرح شد که پس از بررسی در کمیته کارشناسی در جلسه بعدی شورای عالی صادرات درباره آن تصمیم گیری می شود.