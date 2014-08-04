به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ابراهیمی نژاد ظهر دوشنبه به مناسبت هفته مهارت در دیدار با امام جمعه کرمان به اهمیت موضوع مهارت در حل مشکل بیکاری در جامعه پرداخت.

وی بیکاری در جامعه را یک خطر برای جوانان اعلام کرد و افزود: امروز بیش از 70 درصد از جرایم در جامعه توسط افکار بیکار انجام می شود و این در حالی است که جامعه نیازمند آموزش های مهارتی است.

ابراهیمی نژاد با تاکید بر کمبود نیروی کار متخصص در جامعه تصریح کرد: متاسفانه نیروی تحصیلکرده جویای کار اداری در جامعه مازاد نیاز است در حالیکه که تعداد نیروی مهارتی متخصص در کشور کم است.

وی آموزش دیدگان فنی و حرفه ای را نیروهای متخصص دارای کار و تولید مولد در جامعه معرفی کرد و افزود: هدف ما از آموزش های فنی و حرفه ای ایجاد شغل پایدار و تولید مولد برای حل مشکلات جامعه است.

این مسئول در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحریم های اقتصادی در جامعه تصریح کرد: با گسترش مهارت آموزی در جامعه جوانان ایران خود تولید کننده لوازم مورد نیاز کشور خواهند بود و نیاز کشور به واردات محصولات خارجی کاهش می یابد.

وی با اشاره به ارائه آموزش های مهارتی در مناطق محروم استان اظهار داشت: امروز بیش از هزار نفر از آموزش دیدگان فنی و حرفه ای در شهرستان فهرج مشغول به کار هستند و این در حالی است که بسیاری از تحصیلکرده های دانشگاهی بیکارند.

این مسئول آموزش های مهارتی را اشتغالزا توصیف کرد و ادامه داد: امروز نیاز صنعت به مهارت آموختگان فنی و حرفه ای به حدی است که حتی قبل از پایان دوره آموزشی جذب کار می شوند.

وی در ادامه با انتقاد از کاهش بودجه فنی و حرفه ای در سالجاری گفت: متاسفانه کاهش این بودجه موجب بروز مشکلاتی برای این سازمان شده است اما سازمان با مدیریت صحیح مشکل را تا حدی برطرف کرده است.

مدیر کل فنی و حرفه ای استان کرمان از انعقاد قراردادهایی با کمیته امداد امام خمینی، بسیج سازندگی و بهزیستی برای ارائه آموزش های فنی و حرفه ای به گروه های هدف این سازمان ها خبر داد و افزود: به زودی مسابقات مهارت معلولین در استان کرمان برگزار می شود.

وی همچنین از ارائه این آموزش ها در زندان ها و معتادان خبر داد و افزود: خوشبختانه بسیاری از معتادین که از این آموزش ها استفاده کرده اند به زندگی بازگشته و امروز زندگی آبرومندانه ای دارند.

ابراهیمی نژاد از دولت خواست تا حداقل 10 درصد از بودجه آموزش و پرورش را به آموزش های فنی و حرفه ای اختصاص داده تا بتوانیم با تربیت نیروهای متخصص مشکل بیکاری در جامعه را حل کرده، کارخانه ها را مجددا راه اندازی و تحریم را دور بزنیم.