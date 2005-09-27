هدف از تاسيس گالري خارك، نمايش آثار هنرمندان رانده شده از هنر است

" علي رييس شقاقي " عكاس و مدير گالري " خارك " كه به تازگي موفق به تاسيس اين گالري شده است، در گفت وگو با خبرنگار تجسمي " مهر " با اعلام اين مطلب گفت : گالري كه پيش روي شماست ، حاصل سالهاي سختي است كه برمن گذشت. من دراين سالها سعي كردم مكاني براي جوانان هنردوست تاسيس كنم تا آنهايي كه به هر دليلي نتوانسته اند آثارخود را در نمايشگاه هاي مختلف شركت دهند، مجالي براي اين كار داشته باشند .

وي افزود : من عكاس تبليغاتي صنعتي هستم و كمتر عكس هاي هنري ارائه داده ام . با اين حال سعي كرده ام حتي درعكاسي صنعتي - تبليغاتي نيز حرف هايم را به مخاطبانم برسانم . من همواره با نمايش آثارم سعي كردم تا آن من عريان را به بيننده بنمايانم .

اين عكاس تصريح كرد : عكس هايي كه شما امروز درمراسم افتتاحيه گالري " خارك " ازمن مشاهده مي كنيد ، عكس هايي هستند كه با به تصوير كشيدنشان ، روياها وكابوس هايي كه سالها درذهنم به همراه داشتم را به مخاطب نشان دادم . درواقع من دراين نمايشگاه عكس ، فرصتي يافتم تا به نوعي خودم را به نمايش بگذارم .

مدير گالري " خارك " در پاسخ به اين پرسش خبرنگار تجسمي مهر كه امروز وضعيت نمايشگاه هاي عكس را چگونه ارزيابي مي كنيد گفت : تصور من براين است كه بيشتر گالري ها تا ده سال ديگر روبه زوال خواهند رفت. براي اين ادعايم نيز دلايل محكمي دارم . برگزاري نمايشگاه اساسا منوط به دوچيزاست : ا. علاقه 2. سرمايه گذاري . گاه مخاطب از روي علاقه اي كه به اثردارد آن را مي خرد تا ديوارهاي خالي اتاقش را با اين آثار پركند. يك بعد ديگربرگزاري نمايشگاه ها نيز به بحث سرمايه گذاري برمي گردد. در مقوله سرمايه گذاري ، طيف علاقمندان كاهش مي يابد و تنها جنبه هاي مادي اثر مورد اهميت است .

اين عكاس در پاسخ به اين سوال كه در حال حاضر چقدر از آموزشگاه هاي عكاسي استقبال مي شود تصريح كرد : خيلي زياد. فراموش نكنيد كه عكاسي همواره ودرهرشرايطي ، وسيله بيان بوده است . اين شاخه از هنر بايد با تشويق توام باشد تا بتواند طيف گسترده تري از هنرجويان را دربرگيرد. من به عنوان يك مدرس عكاسي كه سالهاست دراين رشته به آموزش وتعليم جوانان پرداخته ام ، هرگز دست از تشويق هنرجويانم برنداشته ام . به اين خاطر كه فكر مي كردم ، اگر بتوانيم جنبه هاي مثبت يك فرد را تقويت كنيم ، سهم بزرگي در موفقيت او خواهيم داشت.

" هستي زندگي ام "، " روياها " ، " همسرم اساس خوشبختي ام "، " صندوقچه اسرار"، "خلوت دلم " و "كابوسهايم " از عناوين عكس هاي " علي رييس شقاقي " هستند .

گفتني است اين نمايشگاه تا چهاردهم مهرماه در گالري " خارك " ادامه دارد .

علاقمندان مي توانند براي بازديد به خيابان خارك ، جنب انجمن خوشنويسان مراجعه كنند.