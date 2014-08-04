به گزارش خبرنگارمهر، سورنا ستاری عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در استانداری سمنان ضمن بیان اینکه برای تجاری سازی محصولات شرکت های دانش بنیان تسهیلات بانکی پرداخت می شود اظهار داشت: در برخی از موارد شرکتهای دانشبنیان تا سقف 3 میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه دریافت میکنند.
وی با اشاره به این مطلب که به طرح هایی که نیاز به تسهیلات بیشتری دارند،تسهیلات بیشتر پرداخت می شود افزود: شرکت های دانش بنیان برای دریافت تسهیلات به هیچ عنوان بروکراسی اداری بانکها را طی نمیکند، و مبلغ را در قبال ارائه چک و سفته دریافت می کنند.
ستاری از ثبت 600شرکت در سامانه دانش بنیان کشور خبر داد و افزود: توسعه شرکت های دانش بنیان ضروری است
حذف برورکراسی های اداری برای ارائه تسهیلات بانکی به شرکت های دانش بنیان
