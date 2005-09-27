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۵ مهر ۱۳۸۴، ۹:۴۴

مسابقات كشتي قهرماني جهان - بوداپست

روسيه اول است ايران هفتم

پس از پايان رقابت هاي سه وزن اول كشتي آزاد كه از روز گذشته در شهر بوداپست مجارستان آغاز شده است ، رده بندي تيمي كشورها از سوي برگزار كنندگان اين رقابت ها منتشر شده كه تيم كشتي كشورمان در جايگاه هفتم قرار دارد.

به گزارش خبرگزاري "مهر" رده بندي عملكرد تيم ها در پايان رقابت هاي سه وزن اول به اين شرح است:
1- روسيه - 2 طلا و 22 امتياز
2- بلغارستان - 2 نقره و 18 امتياز
3- مغولستان - 1 برنز و 18 امتياز
4- كوبا - 1 نقره - 1 برنز و 17 امتياز
5- گرجستان - 1برنز و 14 امتياز
6- ازبكستان - 1 طلا و 10 امتياز
7- ايران - 1 برنز و 9 امتياز
8- اكراين - 9 امتياز
9- ارمنستان - 1 برنز و 8 امتياز - كره شمالي1 برنز و 8 امتياز
10- كره جنوبي - 8 امتياز
11- قزاقستان - 6 امتياز -ژاپن 6 امتياز - آذربايجان 6 امتياز
12- كانادا - 6 امتياز
13- تركيه - 6 امتياز
14- مجارستان - 2 امتياز
15- مولداوي - 1 امتياز

کد مطلب 234338

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