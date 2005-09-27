روسيه اول است ايران هفتم

به گزارش خبرگزاري "مهر" رده بندي عملكرد تيم ها در پايان رقابت هاي سه وزن اول به اين شرح است:
1- روسيه - 2 طلا و 22 امتياز
2- بلغارستان - 2 نقره و 18 امتياز
3- مغولستان - 1 برنز و 18 امتياز
4- كوبا - 1 نقره - 1 برنز و 17 امتياز
5- گرجستان - 1برنز و 14 امتياز
6- ازبكستان - 1 طلا و 10 امتياز
7- ايران - 1 برنز و 9 امتياز
8- اكراين - 9 امتياز
9- ارمنستان - 1 برنز و 8 امتياز - كره شمالي1 برنز و 8 امتياز
10- كره جنوبي - 8 امتياز
11- قزاقستان - 6 امتياز -ژاپن 6 امتياز - آذربايجان 6 امتياز
12- كانادا - 6 امتياز
13- تركيه - 6 امتياز
14- مجارستان - 2 امتياز
15- مولداوي - 1 امتياز
پس از پايان رقابت هاي سه وزن اول كشتي آزاد كه از روز گذشته در شهر بوداپست مجارستان آغاز شده است ، رده بندي تيمي كشورها از سوي برگزار كنندگان اين رقابت ها منتشر شده كه تيم كشتي كشورمان در جايگاه هفتم قرار دارد.
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