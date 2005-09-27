روسيه اول است ايران هفتم

به گزارش خبرگزاري "مهر" رده بندي عملكرد تيم ها در پايان رقابت هاي سه وزن اول به اين شرح است:

1- روسيه - 2 طلا و 22 امتياز

2- بلغارستان - 2 نقره و 18 امتياز

3- مغولستان - 1 برنز و 18 امتياز

4- كوبا - 1 نقره - 1 برنز و 17 امتياز

5- گرجستان - 1برنز و 14 امتياز

6- ازبكستان - 1 طلا و 10 امتياز

7- ايران - 1 برنز و 9 امتياز

8- اكراين - 9 امتياز

9- ارمنستان - 1 برنز و 8 امتياز - كره شمالي1 برنز و 8 امتياز

10- كره جنوبي - 8 امتياز

11- قزاقستان - 6 امتياز -ژاپن 6 امتياز - آذربايجان 6 امتياز

12- كانادا - 6 امتياز

13- تركيه - 6 امتياز

14- مجارستان - 2 امتياز

15- مولداوي - 1 امتياز





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