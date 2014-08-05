کاهش ولادت و طلاق و افزایش ازدواج در کهگیلویه و بویراحمد طی سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد علی تقوی شامگاه دوشنبه در نشستی با خبرنگاران گفت: در سه ماهه اول سال جاری سه هزار 601 واقعه ولادت ثبت شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته با سه هزار و 801 واقعه ولادت، شاهد کاهش 5.3درصدی نرخ ولادت در استان بوده ایم.

وی افزود: در خصوص واقعه فوت نیز در سه ماهه اول سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد کاهش 3.5 درصدی واقعه فوت در استان بودیم.

تقوی بیان کرد: 707 نفر در سه ماهه اول سال 92 و 682 نفر در سه ماهه اول سال 93 فوت کرده اند.

افزایش 1.2درصدی ازدواج

وی در خصوص واقعه ازدواج نیز در سه ماهه اول سال جاری این میزان را یک هزار و 973 واقع عنوان کرد و بیان داشت: این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل 1.2درصد افزایش یافته است.

تقوی اظهار داشت: بیشترین ازدواج در مردان بین سنین 25 تا 29 سال و در زنان بین سنین 20 تا 24 سال بوده است.

ثبت 223 طلاق در استان

مدیرکل ثبت احوال کهگیلویه و بویراحمد از کاهش سه درصدی طلاق در سه ماهه اول امسال خبر داد و گفت: در این مدت 223 مورد طلاق ثبت شده است.

تقوی همچنین بیان داشت: در سال 92 تعداد 15 هزار و 909ولادت ثبت شده که 57درصد در شهرها و 43درصد در روستاها بوده است.

وی افزود: در این سال دو هزار و 805 فوت هم ثبت شده است که 60درصد در شهرها و 39درصد در روستاها بوده است.

تقوی اظهار داشت: در سال گذشته هفت هزار و 741 مورد ازدواج نیز ثبت شد که 88درصد شهری و 12 درصد روستایی بوده است.

وی عنوان کرد: در سال قبل همچنین یک هزار و 25 مورد طلاق در استان به وقوع پیوست که 86درصد مربوط به شهرها و 14درصد مربوط به روستاها بوده است.

773 تغییر نام در استان/ فاطمه و امیرعلی درصدر نامگذاریها

مدیرکل ثبت احوال استان در ادامه از 773 تغییر نام، سه هزار و 301 تغییر نام خانوادگی و 33 مورد تغییر سن در سال گذشته خبرداد.

وی به فراوانی نامها در استان اشاره کرد و اظهار داشت: در سه ماهه اول سال 93 بیشترین فراوانی نامها در بین دختران مربوط به فاطمه با 107 مورد، زهرا با 88 مورد و در پسران امیرعلی با 74 و ابوالفضل با 70مورد بوده است.

وی همچنین نسبت به تغییر هرم سنی جمعیت استان هشدار داد و گفت: اگر به دنبال ایجاد تعادل در جمعیت نباشیم در آینده با چالش های زیادی روبرو هستیم.

وی افزود: ادامه روند فعلی موجب می شود در 30 سال آینده جامعه ای سال خورده داشته باشیم.