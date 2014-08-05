یزد میزبان رقابتهای جایزه بزرگ جودو

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با حضور همه مدعیان جودو و اعضای تیم ملی در اوزان مختلف فردا چهارشنبه در سالن امام علی(ع) دانشگاه یزد برگزار میشود.
طبق گفته اعضای کادر فنی تیم ملی همه ملیپوشان باید در این مسابقات به روی تاتامی بروند. بر همین اساس هم اردوی تیم ملی که از پنجشنبه گذشته در مشهد مقدس آغاز شده بود، امروز تعطیل شده و جودوکاران راهی یزد میشوند تا فردا در این مسابقات به مصاف رقبای داخلی خود بروند.
نفرات حاضر در اردوی تیم ملی جودو که خود را برای حضور در بازیهای آسیایی و قهرمانی جهان آماده میکنند، بعد از پشت سر گذاشتن چند مرحله اردوی برون مرزی و داخلی و حضور در چند تورنمنت معتبر، پس از مدتها در یک میدان داخلی به روی تاتامی میروند تا میزان آمادگی خود را به تصویر بکشند. در پایان این مسابقات به نفرات برتر جوایز ریالی پرداخت میشود.
اما پنجشنبه هفته جاری مسابقات کاتا و روز جمعه نیز مسابقات نوجوانان در همین سالن برگزار میشود تا جودوکاران برای حضور در مسابقات کاتای قهرمانی جهان و همچنین نوجوانان آسیا به مصاف هم بروند.
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