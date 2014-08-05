مدیرعامل جدید شرکت نمایشگاههای بین المللی قزوین منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تودیع و معارفه مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین دوشنبه شب با حضور فرج زاده ها مدیرعامل سازمان همیاری های شهرداری، سالار قاسمی مدیرکل آموزش و پرورش، علی فرخ زاد ر ئیس سازمان نظاممهندسی ساختمان استان، مجید برزگر معاون توسعه تجارت خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در سالن اجتماعات نمایشگاه بین المللی قزوین برگزار شد.

فرج زاده ها مديرعامل سازمان همياري شهرداري‌های قزوین در این مراسم ضمن تقدیر از خدمات وحدتی مديرعامل سابق گفت: حدود 96.4 درصد از سهام شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان به سازمان همياري‌ها تعلق دارد که اميدواريم با برنامه ریزی منسجم بتوانیم به ارتقاء فعالیتها کمک کنیم.

رئيس هيئت مديره شركت‌ نمايشگاه‌هاي بين‌المللي قزوین تصریح کرد: در سال 89 تعداد 15 نمايشگاه در استان برگزار شد که این آمار در در سال 90 به 28 نمايشگاه در سال 91 به تعداد 41 نمايشگاه و در سال 92 به 39 نمايشگاه رسید که امسال پیش بینی می کنیم 47 نمايشگاه در این مکان برگزار شود.

وی افزود: نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به نوعی ويترينی برای نمایش ظرفیت ها و پتانسيل‌هاي هر منطقه محسوب می شود اما هر چند بیشترین ماليات را پرداخت کرده ایم كمترين بودجه را گرفته ایم كه اين امر زيبنده استان نيست و مظلوميت قزوين را نشان مي‌دهد.

فرج زاده ها اظهارامیدواری کرد با توجه بیشتر مسئولان شاهد ارتقاء جایگاه استان در بسیاری از زمینه ها در سطح کشور باشیم.

در ادامه اين مراسم هادي نيك‌فطرت، مديرعامل جديد شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان همبا ارائه برنامه های خود در دوران مدیریت جدید اظهارداشت: قزوين به لحاظ صنعتي و گردشگري پتانسيل‌هاي زيادي دارد که امیدواریم با برنامه ریزی مناسب بتوانیم این قابلیت ها را در نمایشگاههای مختلف به مردم عرضه کنیم.

نیک فطرت بیان کرد: در کشورهای جهان معمولا شركت‌هاي نمايشگاهي در ایجاد اشتغال و درآمد نقش مهمی ایفا می کند و به طور متوسط سالانه 300 ميليون دلار برای دولت‌ها درآمدزایی دارند به طوری که در سال 2007 صنعت نمايشگاهي در كشور آلمان 300 هزار فرصت شغلي ايجاد كرد.

وی تصریح کرد: با استفاده از تجارب دیگر کشورها و برنامه ریزی های كوتاه ‌مدت، ميان مدت و بلند مدت می توانیم به ارتقاء جایگاه نمایشگاههای قزوین کمک کنیم و امانت دار خوبی هم برای استان باشیم.

علی وحدتی مدیرعامل سابق هم ضمن ارائه گزارشی از عملكرد 3 سال و نيمه خود در اين مجموعه گفت: فضاي شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان بسیار محدود است و جوابگوی نیازها نیست و بايد توسعه يابد.

وی افزود: در حال حاضر شركت‌ نمايشگاه‌ها بين‌المللي استان با کمبود فضای پاركينگ روبروست که با هماهنگي‌هاي صورت گرفته در صورت موافقت با واگذاری زمين‌هاي حاشيه اين مجموعه فضای بیشتری برای توقف خودروهای شهروندان اختصاص خواهد یافت.

در پایان این مراسم ضمن قدردانی از خدمات علی وحدتی مدیرعامل سابق، هادی نیک فطرت به عنوان مدیرعامل جدید شرکت نمایشگاههای بین المللی استان قزوین معرفی شد.