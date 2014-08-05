جشنواره تابستانه عمو باغبان و مبارک در بوستان های شهر قزوین اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید مهدی کاظمی دوشنبه شب در جمع خبرنگاران اظهارداشت: این نمایشنامه شاد با هنرنمایی گروه نمایشی رنگین کمان و با مضمون مشارکت کودکان و نوجوانان در پاسداشت فضای سبز محلات به اجرا درمی آید و دارای محتوای فرهنگی برای کودکان و خانواده هاست.

وی افزود: در این نمایش میدانی هنرمندان در نقش های عمو باغبان، مبارک، عمو تنبکی و جادوگر به ایفای نقش می پردازند و در ارتباط با کاربران فضای سبز ضمن اطلاع رسانی، پیام مورد نظر را در قالب یک اثر هنری و به صورت چهره به چهره به بینندگان انتقال می دهند.

کاظمی بیان کرد: هرچند رسالت سازمان پارک ها و فضای سبز ایجاد و نگهداری فضای سبز است اما با اعتقاد به اینکه فرهنگ سازی یک وظیفه همگانی است در تلاشیم تا با تحکیم ارتباطات ،دیدگاه شهروندان و به ویژه کودکان را نسبت به مقوله حفظ فضاهای سبز بهبود بخشیم.

مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز بیان کرد: انتظار داریم با اجرای فعالیت های فرهنگی، هنری در سطح بوستان ها، بتوانیم ضمن شناساندن اهمیت و جایگاه فضای سبز شهری حساسیت شهروندان را در خصوص حفظ و نگهداری از فضای سبز شهری افزایش دهیم.

کاظمی اعلام کرد؛ برنامه " عمو باغبان و مبارک" هر روز از ساعت 18 الی 21 در یک بوستان شهری برگزار می شود و علاقمندان می توانند از طریق واحد روابط عمومی سازمان در جریان برنامه های آتی این نمایشنامه قرار گیرند.