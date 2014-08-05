عباس زارع در گفتگو با مهر، با اعلام این خبر گفت: نمایشگاه گل و گیاه برای سومین سال متوالی با حمایت استانداری البرز، شورای شهر و شهرداری کرج، در محل باغ گلهای پارک شهید چمران برگزار می شود.



وی افزود: طی سال گذشته بیش از 300 هزار نفر از شهروندان از نمایشگاه گل و گیاه بازدید و رضایت خود را از برگزاری چنین جشنواره هایی اعلام کردند.



این مسئول از همکاری معاونتها، سازمانها و مناطق شهرداری کرج برای برگزاری این رویداد بزرگ در حوزه گل و گیاه خبر داد و از تمامی شهروندان دعوت کرد که از 16 الی 20 شهریور از سومین نمایشگاه گل و گیاه کرج واقع در باغ گلهای پارک شهید چمران بازدید نمایند.

زارع افزود: در این زمینه امسال نیز با حمایت استانداری، شورای شهر و شهردار کرج، دربهای باغ گلهای پارک شهید چمران برای آغاز سومین نمایشگاه گل و گیاه به روی شهروندان گشوده می شود.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج با اشاره به پیشینه شهر کرج در زمینه تولید گل و گیاه افزود: منطقه کرج با برخورداری از آب و هوای مناسب، در بخش گل و گیاه و تولید محصولات کشاورزی و باغی جایگاه ویژه در کشور دارد.



وی گفت: در گذشته نه چندان دور کرج دارای نهالستانهای مختلف و به عنوان پایتخت کشاورزی ایران مطرح بود که با افزایش ساخت و سازها این ویژگی به مرور زمان از بین رفت.



مدیرعامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری کرج هدف از برپایی نمایشگاه بین المللی گل و گیاه در کرج را آشنایی مردم با انواع گل و گیاه و تشویق آنان به مشارکت در طرحهای فضای سبز ذکر کرد.