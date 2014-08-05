به گزارش خبرنگار مهر، بعد از پیروزی انقلاب با راه اندازی و شناسایی هرچه بهتر رشته های ورزشی درکشور نقش خبرنگاران ورزشی دراطلاع رسانی بیش از پیش شد اما از همان سال ها تاکنون با توسعه هرچه بیشتر ورزش، خبرنگاران ورزشی نیز با چالش های مختلف دست و پنجه نرم می کنند که یکی ازمهمترین چالش های فرا روی خبرنگاران نبود امنیت شغلی است .

استان همدان نیز به مثابه سایر استانها خبرنگاران پرتلاشی در تمامی عرصه های کاری دارد اما در این میان خبرنگاران ورزشی با مشکلاتی خاص روبرو هستند که در همین راستا و با توجه به قرار گرفتن در هفته خبرنگار با شماری از خبرنگاران ورزشی همدان به گفتگو نشستیم.

میثم ناصرنژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از سال 78 حرفه خبرنگاری را شروع کردم و 14 سال سابقه کار در خبرگزاری ایرنا را دارم و 13 سال نیز خبرنگار ورزشی هستم، گفت: در رشته فوتبال در رده باشگاهی فعالیت می کردم و مربی گلف نیز بودم که این امر باعث گرایشم به ورزشی نویسی شد چراکه قبل از این خبرنگار حوزه اجتماعی بودم.

این خبرنگار ورزشی با بیان اینکه حوزه ورزشی را به سایر حوزه ها ترجیح می دهم، افزود: حوزه ورزشی جذابیت خوبی دارد و فرد را خسته نمی کند.

وی در پاسخ به این سئوال که در پوشش خبرهای ورزشی چه اتفاقی هیچ گاه از ذهنش پاک نمی شود، بیان داشت: بدترین اتفاق به سال های 89 - 90 که آخرین فصل حضور پاس در لیگ برتر بود مربوط است که تیم پاس ششمین گزینه سقوط در جدول بود و با باختی که در مقابل استقلال داشت اولین گزینه سقوط شد و به لیگ یک افتاد و همین هم باعث شد که تاکنون نتواند به لیگ برتر راه یابد.

ناصرنژاد اضافه کرد: انحلال تیم بسکتبال پگاه در سال 85 نیز اتفاق دیگری بود و درست زمانی که بسکتبال همدان با تیم پگاه دیده شده بود و تماشاگران زیادی را به سالن های ورزشی جذب می کرد با انحلال این تیم رکود قابل توجهی پیدا کرد.

این خبرنگار ورزشی با ابراز خرسندی از افزایش تعداد ورزشی نویسان در همدان و ابراز امیدواری برای روزی که خبرنگاران ورزشی نیز بتوانند به کثرت بالایی در بین خبرنگاران استان همدان برسند، گفت: در سال هایی که در حوزه ورزشی کار می کردم تنها سه خبرنگار ورزشی در همدان حضور داشتند.

ناصرنژاد ابراز داشت: با افزایش خبرنگاران ورزشی به نوعی رقابتی جذاب و مهیج در بین رسانه ها و خبرنگاران این حوزه ایجاد شده است.

این خبرنگار ورزشی نویس با بیان اینکه ارزش خبری بالاتر از خبر جنجالی است، اذعان داشت: خبری خوب است که برای مردم خاص و جذاب باشد و تکراری در آن وجود نداشته باشد.

وی در خصوص اثرگذارترین خبری که تهیه کرده است، اظهار داشت: من نخستین خبرنگاری بودم که خبر انتقال تیم فوتبال پاس را به همدان تهیه و بر روی خروجی خبرگزاری فرستادم و به نظرم این مهمترین خبرم در عرصه فعالیتم بود.

ناصرنژاد افزود: آخرین خبر جذابی که تهیه کردم نیز طلب 270 میلیون تومانی بازیکن برزیلی از باشگاه فوتبال پاس همدان بود که به قدری اهمیت خبر بالا بود که شبکه های خبری از جمله بیست و سی به آن پرداختند.

برخی خبرنگاران ورزشی اطلاعات کافی در زمینه ورزش ندارند

این خبرنگار ورزشی به بیان مشکلات و دغدغه های این قشر پرداخت و با بیان اینکه اولین مشکلی که در حوزه ورزشی نویسان وجود دارد این است تداوم و پایداری را در ورزشی نویسی ندارند، اضافه کرد: برخی خبرنگاران ورزشی اطلاعات کافی در زمینه ورزش ندارند درحالیکه باید یک بانک اطلاعاتی کامل از ورزش استان داشته باشند.

ناصرنژاد با اشاره به اینکه استان همدان در حال حاضر با کمبود خبرنگار ورزشی نویس مواجه است و در زمان برگزاری مسابقات انتظار است که اصحاب رسانه به این موضوع بیشتر اهمیت دهند، گفت: زیرساخت های ورزشی برای پوشش خبرها در همدان نسبت به 10 سال پیش بهتر شده چراکه خبرنگار همواره به دنبال امکاناتی است که بتواند به انتشار اخبار خود سرعت دهد که خوشبختانه این موضوع تحقق پیدا کرده است.

وی با بیان اینکه خبرنگاران ورزشی که در 10 سال پیش وجود داشتند بیشتر رادیو نویس بودند و به سبک یک مجری رادیو به پردازش خبرهای ورزشی می پرداختند، ابراز داشت: اما در حال حاضر با توجه به اینکه در واقع بحث خبر در ورزش همچون بخش های دیگر تخصصی تر شده خبرنگاران سعی می کنند به روزتر باشند و بیشتر گزارش های ورزشی به صورت تحلیلی و تخصصی شده که تاثیر زیادی بر روی مخاطب خود دارد.

این خبرنگار ورزشی افزود: ورزش در حال حاضر یکی از مهمترین رویدادهای بین المللی محسوب می شود و حتی فراتر از سازمان ملل نیز می تواند تاثیرگذار باشد.

وی با بیان اینکه حتی در هفته های اخیر شاهد این بودیم که یوفا رژیم اشغالگر قدس را از برگزاری و میزبانی مسابقات محروم کرد، عنوان داشت: این نشان می دهد که ورزش توانسته تاثیر بسزایی در جوامع بین المللی داشته باشد.

ناصرنژاد در خصوص انجمن ورزشی نویسان همدان نیز اضافه کرد: انجمن ورزشی نویسان در همدان هیچ تاییده ای از ارگان ها ندارد و به ثبت نرسیده و اگر بخواهیم در همدان انجمن ورزشی نویسان داشته باشیم باید زیرمجموعه ورزشی نویسان ایران قرار گیرد.

این خبرنگار ورزشی بیان داشت: انجمن باید دارای اساسنامه و با انتخابات رسمی برگزار شود و انتظار داریم با حمایت هایی باید از سوی خانه مطبوعات صورت گیرد بتوانیم مانند استان هایی همچون اصفهان، خوزستان، بوشهر و تبریز دارای انجمن ورزشی نویسان باشیم.

انجمن ورزشی نویسان در همدان شکل واقعی را به خود نگرفته است

وی با اشاره به اینکه انجمن ورزشی نویسان در همدان آن شکل واقعی را به خود نگرفته است، در ادامه گفت: به همین دلیل نیز در بین ورزشی نویسان آن همدلی و تداوم وجود ندارد.

ناصرنژاد ابراز داشت: اگر نگاهی به کانون ورزشی نویسان بوشهر کنید می بینید که انسجام بالایی دارند و همچنین در خبرنگاران ورزشی دارای کثرت هستند و سالانه بیش از 50 برنامه فرهنگی ورزشی دارند.

این خبرنگار ورزشی اذعان داشت: آروز دارم که روزی خبرنگاران ورزشی در بالاترین رده از کشور قرار گیرند.

وی با اشاره به فعالیت بانوان در حوزه ورزشی نیز اظهار داشت: من افتخار می کنم که خبرنگاران خانم ورزشی نویس نیز در این عرصه حضور داشته باشند.

ناصرنژاد افزود: ورزشی نویس بودن در کنار تخصص نیاز به فهم ورزش دارد و یک خبرنگار باید تحلیل و گزارش های لازم را بنویسد.

این خبرنگار ورزشی بیان داشت: در برخی مکان های ورزشی آقایان نمی توانند برای پوشش خبرها شرکت کنند و این کار را تنها بانوان می توانند انجام دهند بنابراین لازم است که خانم خبرنگار ورزشی نویس نیز وجود داشته باشد.

وی اضافه کرد: با توجه به جمعیتی که به ورزش علاقه مند هستند همدان نیازمند روزنامه و نشریه های ورزشی است.

حامد صیفی دیگر خبرنگار ورزشی نویس استان همدان نیز در این گفتگو با بیان اینکه از سال 88 کار خود را در این حرفه آغاز کرده است، با اشاره به اینکه تاثیرگذارترین خبری که تاکنون تهیه کرده در رابطه با وضعیت استادیوم حاجی بابایی شهر مریانج بوده، بیان داشت: گزارشی از استادیوم حاجی بابایی و امکانات این ورزشگاه تهیه شد که در زمان خود خیلی سر و صدا کرد و حتی وزیر ورزش و جوانان وقت، وکیل خود را به همدان فرستاد تا مسئله را پیگیری و شرکت توسعه اماکن ورزشی از نزدیک آنجا را بازدید کرد.

این خبرنگار ورزشی در خصوص بدترین خاطره ای که از فعالیت در این عرصه به ذهن دارد نیز با بیان اینکه پارسال در پلی آف لیگ برتر و در بازی پاس همدان با ذوب آهن این اتفاق رخ داد، گفت: پس از بازی برای مصاحبه وارد زمین شدیم اما هنگامی که می خواستم به داخل زمین بروم کارکنان حراست به ما اجازه ورود را ندادند و با آنان درگیر شدیم تا جایی که به درگیری فیزیکی نیز کشیده شد که هرگز آن را فراموش نمی کنم.

صیفی با بیان اینکه در این عرصه از تجربیات پیشکسوتان و بیشتر از تجربیات افرادی که در تهران هستند، استفاده کرده ام، ابراز داشت: قبل از انتقال تیم فوتبال پاس به همدان ورزشی نویسان خیلی فعال نبودند و این امر مغفول مانده بود.

وی با اشاره به اینکه البته قبل از پاس می شد بر روی تیم های والیبال در شهرداری و پگاه در بسکتبال مانور داد، اذعان داشت: زمانی که پاس به همدان منتقل شد به تعداد خبرنگاران ورزشی افزوده شد و جمعیت زیادی را به خود اختصاص داد همانطور که هنگامی که پاس سقوط کرد از تعداد خبرنگاران ورزشی نیز کم شد و سه خبرنگار ورزشی در خوش بینانه ترین حالت به استادیوم می آمدند.

صیفی اظهار داشت: اعتقاد دارم که داشتن یک تیم حرفه ای به پرورش خبرنگار حرفه ای کمک و برای آن انگیزه ایجاد می کند.

این خبرنگار ورزشی افزود: اصفهان در والیبال، بسکتبال، هندبال و اکثر رشته های ورزشی در لیگ برتر تیم داری می کند و تعداد خبرنگاران ورزشی آن بیشتر و کیفیت اخبارهای ورزشی آن نیز به مراتب بهتر است.

تنها دلخوشی خبرنگاران به اندک ستارگان ورزشی همدان است

وی با بیان اینکه اگر در لیگ برتر تیم داری نکنیم نمی توانیم خبر خاصی را پوشش دهیم که در کشور نیز کار شود، عنوان داشت: در حال حاضر تنها دلخوشی ما به اندک ستارگان ورزشی همدان از جمله آرمین تشکری، آرزو حکیمی و میثم مصطفی جوکار است.

این خبرنگار ورزشی اضافه کرد: خبر ورزشی، تیتر و مصاحبه و همچنین نگارش آن در یادداشت و گزارش متفاوت از سایر حوزه ها است.

وی بیان داشت: داشتن علاقه به ورزش اصلی ترین امر در حوزه ورزشی است و این خاص بودن باعث متمایز شدن آن از سایر حوزه ها شده است.

صیفی در ادامه گفت: مهمتر آنکه خبرنگار باید از یک دهه گذشته نسبت به ورزش منطقه شناخت و اطلاعات کافی داشته باشد و با یک اطلاعات خوب در حوزه ورزشی کار کند.

این خبرنگار ورزشی در ادامه با اشاره به وضعیت انجمن ورزشی نویسان همدان ابراز داشت: اواخر سال 91 فعالان ورزشی نویس همدان دور هم جمع شدند تا یک انجمن داشته باشند و با یک همدلی در این حوزه وارد شوندکه متاسفانه این همدلی بیشتر نشد هیچ، وضعیت بدتر هم شد و اندک اتحادی که بود کم کم از بین رفت.

صیفی با اشاره به اینکه تنها کاری که مدیر انجمن انجام داد بازی دوستانه با کوتوله ها بود، اظهار داشت: انجمنی که با شعار اتحاد و همدلی پاگرفته بود روز به روز از هم دور شدن را در بین ورزشی نویسان همدان بیشتر کرد.

این خبرنگار ورزشی افزود: خبرنگاران ورزشی در همدان به تعداد انگشتان دست هم نمی رسند اما در این انجمن همه بودند و همه چیز به نام ورزشی نویس اما به کام همه بود.

وی با اشاره به اینکه باید در همدان نیز انجمن ورزشی نویسان فعال باشد، بیان داشت: در وهله اول باید مجمع زیر نظر انجمن ورزشی نویسان کشور برگزار و رای گیری انجام شود که با این تفاسیر انجمن تشکیل شده در همدان غیرقانونی بود.

صیفی با بیان اینکه انجمن ورزشی نویسان همدان نمی توانند یک تافته جدا بافته از کشور باشد، اضافه کرد: باید برای اتحاد ورزشی نویسان تلاش کرد.

این خبرنگار ورزشی در پاسخ به این سئوال که چه آرزوی ورزشی دارد، عنوان داشت: رسیدن تیم پاس همدان به لیگ برتر، به روی سکو رفتن جوکار کشتی گیر همدانی در مسابقات آسیایی پیش رو و جهانی از آرزوهای ورزشی ام است.

وی ابراز داشت: درخشش ورزشکاران همدانی از جمله آرمین تشکری و آرزو حکیمی باعث افتخار استان و دلگرمی ورزشی نویسان است.

حسین پارسا یکی دیگر از ورزشی نویسان همدان نیز در این گفتگو اظهار داشت: یادداشت نویسی را از سال 86 شروع کردم و همچنان نیز فقط خود را خبرنویس می دانم .

یک خبرنگار باید با تمام مشکلات و شرایط سخت خبرنگار باشد

وی با بیان اینکه یک خبرنگار باید با تمام مشکلات و شرایط سخت خبرنگار باشد، اظهار داشت: گاهی اوقات برخوردها با خبرنگاران مناسب نیست هر چند هیچ برخوردی نباید خبرنگار را دلسرد کند.

این خبرنگار افزود: در حوزه ورزشی از تجربه پیشکسوتانی از جمله سلیمان رحیمی و محمود کاتبی و میثم ناصر نژاد و دیگرانی که سابقه و تخصص بیشتری دارند استفاده می کنم چراکه پیشکسوتان دارای اطلاعات و تجربه های خوبی هستند.

پارسا بیان داشت: نسل جدید در حوزه ورزشی نگاه حرفه ای به مسائل و با تمام دنیا از لحاظ اخبار ارتباط دارد و همین امر باعث شده که حوزه ورزش از سایر حوزه ها متمایز شود اما مشکل آنجاست که گاه بین تئوری و عمل فاصله زیادی وجود دارد، یعنی آنچه خبرنگار در سر می پروراند، به دلایل فراوان قابلیت ارائه به مخاطب را ندارد و این مشکل نیز می تواند به علت ضعف خبرنویسی و به علت مسائل حاشیه ای باشد.

این خبرنگار ورزشی اضافه کرد: انجمن ورزشی نویسان در همدان باید ایجاد شود و آنان باید زیر چتر بزرگتری به نام انجمن خبرنگاران بروند چراکه بدون حمایت سیستماتیک و صنفی، خبرنگاران ضعیف تر از قبل خواهند بود.

وی با بیان اینکه باید رابطه ای بین خبرنگاران و برخی نهادها وجود داشته باشد، گفت: انجمن های تخصصی می توانند در افزایش سطح کیفی خبرنگاران تاثیرگذار باشند.

پارسا درباره آرزوی ورزشی خود گفت: تکرار قهرمانی های تیم ملی فوتبال در آسیا بعد از سالها و درخشش کشتی گیران استان همدان از جمله آرزوهایی هستند که هر سال رویای آن با پایان سال می میرد، اما جز امید راهی نیست.