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۵ مهر ۱۳۸۴، ۱۱:۴۵

به بهانه روند صعودي اقدامات تروريستي در اروپا

وزير كشور فرانسه از تصويب قوانين ضدتروريستي خبرداد

وزير كشور فرانسه با تاكيد بر اينكه تهديدهاي تروريستي در اروپا افزايش يافته است، اعلام كرد: اين كشور قوانين جديد ضدتروريستي تصويب مي كند.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لوموند، نيكلا ساركوزي وزير كشورفرانسه درمصاحبه با تلويزيون اين كشور اعلام كرد: در پي افزايش تهديدهاي تروريستي در اروپا، فرانسه در نظر دارد پاره اي قوانين جديد ضدتروريستي را شامل افزايش استفاده از كنترل ويدئويي، دسترسي پليس به سوابق اينترنت و تلفن و موبايل افراد وضع نمايد.

وي با تاكيد بر اينكه هم اكنون تهديدهاي تروريستي در بالاترين حد ممكن قرار دارد، اظهار داشت: تروريست ها در شرايط كنوني دموكراسي را در كشورهاي غربي هدف قرار داده اند.

ساركوزي توضيح داد: ما قصد داريم ديواري غير قابل نفوذ در برابر تروريست ها در فرانسه ايجاد كنيم. زيرا آنان شرايط هشدار را در اروپا ايجاد كرده اند.

وزير كشور فرانسه گفت: ما از دو سال پيش اين خطر را احساس كرديم و به همين دليل افراطي هاي اسلام گراي متعددي را اخراج نموديم.

نيكلا ساركوزي در بخش ديگري از اين مصاحبه گفت: ما اطلاعات موثقي در دست داريم كه نشان مي دهند متاسفانه تعدادي از فرانسوي ها در حملات انتحاري در عراق كشته شده اند.

کد مطلب 234346

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