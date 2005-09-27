وزير كشور فرانسه از تصويب قوانين ضدتروريستي خبرداد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه لوموند، نيكلا ساركوزي وزير كشورفرانسه درمصاحبه با تلويزيون اين كشور اعلام كرد: در پي افزايش تهديدهاي تروريستي در اروپا، فرانسه در نظر دارد پاره اي قوانين جديد ضدتروريستي را شامل افزايش استفاده از كنترل ويدئويي، دسترسي پليس به سوابق اينترنت و تلفن و موبايل افراد وضع نمايد.

وي با تاكيد بر اينكه هم اكنون تهديدهاي تروريستي در بالاترين حد ممكن قرار دارد، اظهار داشت: تروريست ها در شرايط كنوني دموكراسي را در كشورهاي غربي هدف قرار داده اند.

ساركوزي توضيح داد: ما قصد داريم ديواري غير قابل نفوذ در برابر تروريست ها در فرانسه ايجاد كنيم. زيرا آنان شرايط هشدار را در اروپا ايجاد كرده اند.

وزير كشور فرانسه گفت: ما از دو سال پيش اين خطر را احساس كرديم و به همين دليل افراطي هاي اسلام گراي متعددي را اخراج نموديم.

نيكلا ساركوزي در بخش ديگري از اين مصاحبه گفت: ما اطلاعات موثقي در دست داريم كه نشان مي دهند متاسفانه تعدادي از فرانسوي ها در حملات انتحاري در عراق كشته شده اند.