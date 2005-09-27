عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس: يك ششم بودجه مصوب وام هاي دانشجويي، به دانشگاه هاي غيردولتي اختصاص يافت // يارانه دانشگاه هاي غيردولتي در بودجه سال جاري در نظر گرفته شده است

علي سرافراز يزدي - نماينده مردم مشهد در مجلس شوراي اسلامي - در گفت و گو با خبرنگار دانشگاهي "مهر"، در خصوص مصوبه اعطاي يارانه به دانشگاه هاي غيردولتي و آزاد گفت : اين مصوبه از قبل وجود داشته و در بودجه سال 1384 نيز در نظر گرفته شده است اما براي اينكه اين بودجه به طور دائم در بودجه هاي دولتي قرار گيرد و تا پايان برنامه چهارم توسعه اجرا شود، مصوبه مذكور روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي به تصويب رسيد.

وي تصريح كرد: در سال هاي گذشته دولت يارانه اي براي تهيه مواد غذايي به دانشگاه هاي دولتي اختصاص مي داد كه به دانشگاه هاي غيردولتي اعطا نمي شد اما با تصويب اين مصوبه در مجلس شوراي اسلامي دولت موظف است همانند دانشگاه هاي دولتي به دانشگاه هاي غيردولتي نيز يارانه اختصاص دهد.

اين نماينده مجلس افزود : بخش ديگري از يارانه هاي دولت به مواردي چون هزينه آب، برق، اينترنت و ... دانشگاه هاي دولتي اختصاص مي يافت كه با تصويب اين مصوبه اين يارانه به دانشگاه هاي غيردولتي و آزاد نيز اختصاص خواهد يافت.

سرافراز يزدي در ادامه گفت : در سال جاري 60 ميليارد تومان بودجه صندوق رفاه دانشجويان به وام هاي دانشجويي اختصاص يافته كه 10 ميليارد آن به دانشجويان دانشگاه هاي غيردولتي و آزاد اختصاص مي يابد.

وي متذكر شد: كليه دانشجويان كشور يكسانند و بايد با يك چشم به همه آنها نگاه كرد و امكانات دانشجويان دولتي و غيردولتي نبايد متفاوت باشد؛ همه دانشجويان بايد به طور مستقيم از طريق وام هاي دانشجويي كمك شوند.