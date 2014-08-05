ادامه حملات افراد مسلح به پایتخت سوریه/ منازل و مدارس هدف جدید تروریستها

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، در حملات خمپاره ای تروریستها به مناطق الدویلعه والطباله الشعبیه دمشق، دست کم 10 نفر کشته و 25 نفر دیگر زخمی شدند.

تحلیلگران علت حملات تروریستها به دمشق را شکست آنها در جبهه های حومه پایتخت در برابر ارتش سوریه قلمداد می کنند.

خبرگزاری سوریه نیز از کشته شدن یک شهروند و زخمی شدن هفت نفر دیگر در حمله خمپاره ای تروریستها به محله های مهاجرین والمزه جبل، عین کرش، باب شرقی، الشیخ رسلان و الطباله دمشق خبر داده است.

یک منبع در پلیس دمشق از اصابت خمپاره به نزدیکی مسجد المرابط در محله المهاجرین و کشته شدن یک نفر و زخمی شدن چهار نفر از جمله یک زن خبر داد.

پیشتر نیز تروریستها دانشکده علوم دانشگاه دمشق را هدف حملات خمپاره ای خود قرار دادند.

روز گذشته نیز 12 شهروند از جمله یک کودک در حملات خمپاره ای تروریستها به محله الدویلعه، الشاغور، الطباله و بستان الدور کشته و 23 نفر دیگر زخمی شدند.

تروریستهای تکفیری همچنین مناطق جرمانا و حومه حرستا را هدف حملات خمپاره ای خود قرار دادند که بر اثر آن دو شهروند کشته و شش نفر دیگر زخمی شدند.

تروریستهای تکفیری همچنین دو مدرسه را هدف حملات خمپاره ای خود قرار دادند.



