سرشماری عمومی کشاورزی آذربایجان شرقی مهر امسال با استفاده از سیستم الکترونیکی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فتحی سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران، هدف از اجرای چهارمین سرشماری عمومی کشاورزی را تهیه چارچوب آماری و تولید آمار و اطلاعات پایه و ساختاری بخش کشاورزی اعلام و تصریح کرد: با اجرای این سرشماری که توسط مرکز آمار کشور و با همکاری و مشارکت سازمان جهاد کشاورزی، استانداری و دستگاه های اجرایی آذربایجان شرقی و شرکت صدها آمارگیر و کارشناس کشاورزی اجرا می شود ، با کسب اطلاعات مورد نیاز، تصویری کلی از فعالیت های بخش کشاورزی و دامپروری در اختیار تصمیم گیران حوزه کشاورزی استان و کشور قرار می گیرد.

وی در تشریح جزئیات اجرای این سرشماری نیز گفت: چهارمین سرشماری عمومی کشاورزی امسال به مدت 40 روز کاری و از پنجم مهر تا 18 آبان در همه شهرستان های استان و با استفاده از سیستم الکترونیکی و تبلت اجرا می‌شود و در اجرای آن با مراجعه حضوری به تمام نقاط روستایی و شهری استان، هر یک از خانوارهای بهره بردار کشاورزی مورد پرسش قرار گرفته و آمار و اطلاعات کشاورزی به طور مستقیم از بهره برداران مربوط دریافت می شود.

فتحی با تاکید بر ضرورت اجرای چنین طرح های سرشماری افزود: بر اساس آخرین آمار بیش از 230 هزار بهره بردار در حوزه تولید محصولات کشاورزی آذربایجان شرقی اشتغال دارند که تنها در بخش دام استان 110 هزار نفر به صورت مستقیم مشغول به کار هستند و باید گفت نزدیک به 20 درصد از اشتغال آذربایجان شرقی متعلق به بخش کشاورزی است و در حال حاضر 12 درصد از سهم ارزش افزوده تولید ناخالص داخلی و 11 درصد از صادرات غیرنفتی کشور نیز به این بخش اختصاص دارد و در نتیجه بخش کشاورزی در بحث سیاست ‌های کلان اقتصاد مقاومتی بسیار حائز اهمیت و انجام سرشماری ها در این حوزه برای دستیابی به تصویری شفاف از وضعیت کشاورزی کشور ضروری است.

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در پایان اظهار داشت: در سرشماری سراسری کشاورزی سال 93، علاوه بر پارامترها و موضوعات طرح شده در آمارگیری های قبلی، سرشماری از موسسات پرورش قارچ خوراکی، آمارگیری از بهره برداریهای گل و گیاهان زینتی، آمارگیری از گاوداری های صنعتی، جمع آوری آمار کشتار دام کشتارگاه ها، آمارگیری زراعت، آمارگیری از بهره برداران جنگل، آمارگیری از کارگاه های پرورش ماهی و آمارگیری کشاورزی روستایی نیز در دستور کار قرار دارد.