"لمپی اسکین" در کرمانشاه به خوبی کنترل شد/ شناسایی 1709 بیماری دامی در جهان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر نادر پرور پیش ازظهر دوشنبه در دیدار با فرمانده انتظامی استان کرمانشاه، اظهار داشت: دامپزشکی استان کرمانشاه دو وظیفه مهم بر عهده دارد که اولین وظیفه ، حفظ و سلامت جامعه در بحث مواد غذایی است.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: دیگر وظیفه این اداره کل ارتقای سلامت جامعه در حوزه تعریف شده برای این سازمان است.

دکتر پرور با اشاره به اینکه دامپزشکی تلاش بسیاری برای جلوگیری از انتقال بیماریهای دامی به انسان دارد، افزود: توسط دامپزشکان در دنیا بیش از هزار و 709 نوع بیماری دامی کشف شده است که بیش از 832 نوع از بیماریها قابل انتقال به انسان است.

وی با اشاره به اینکه در سالهای اخیر برخی بیماریهای دامی در سطح استان دیده شده است، تاکید کرد: خوشبختانه دامپزشکی کرمانشاه در زمان شیوع بیماری دامی "لمپی اسکین" توانست با استفاده از پتانسیل های موجود از شیوع این بیماری در سطح استان جلوگیری کند.

مدیرکل دامپزشکی استان کرمانشاه گفت: دامپزشکی در مواقع ضروری و نیز برای جلوگیری از اتلاف سرمایه های اقتصادی، اقدام به واکسیناسیون دامها در زمان مشخص شده می کند که این امر باعث صرفه جویی ارزی خوبی برای دولت می شود.

وی تاکید کرد: خوشبختانه نیروی انتظامی استان کرمانشاه در مواقعی که اداره کل دامپزشکی نیازمند همکاری و استفاده از قوه قهریه است، این نیرو همکاری و تعامل بسیار خوبی با ما داشته و دارد.