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۱۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۴:۰۵

آرامی:

آموزش زوجین پیش از ازدواج برای جلوگیری از طلاق بیشتر مورد توجه قرار گیرد

آموزش زوجین پیش از ازدواج برای جلوگیری از طلاق بیشتر مورد توجه قرار گیرد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: نماینده معاون رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده گفت: آموزش زوجین پیش از ازدواج برای جلوگیری از واقعه طلاق بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، منیر آرامی ظهر سه شنبه در بازدید از مرکز طراحی زندگی شهرکرد اظهار داشت: آموزش زوجین پیش از ازدواج و پس از ازدواج یک امر لازم و ضروری است.

وی افزود: بررسی ها نشان از آن دارد در استان چهارمحال و بختیاری به آموزش های پیش از ازدواج توجه وِیژه ای شده است و این برنامه های آموزشی که در این استان دنبال می شود کاری ارزشمند است و باید حمایت شود.

نماینده معاون رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده تصریح کرد: این برنامه های آموزشی باید همیشه مورد توجه باشد و دوام پیدا کند.

راه اندازی مرکز طراحی زندگی می تواند بسیاری از طلاق ها را به سازش ختم کند

وی ادامه داد: با راه اندازی مرکز طراحی زندگی بسیار از طلاق ها را می توان به سازش ختم کرد واز فروپاشی یک خانواده جلوگیری کرد.

نماینده معاون رئیس جمهور در حوزه زنان و خانواده تاکید کرد: در برنامه های اعتباری سالجاری به این مهم توجه ویژه ای می شود.

وی در ادامه با اشاره به اینکه مهارت های آموزشی باید در مدارس، دانشگاهها و مراکز فنی و حرفه ای انجام گیرد، عنوان کرد: آموزش بسیاری از مشکلات را در حوزه های مختلف حل می کند.

منیر ارامی عنوان کرد: ظرفیت های بسیاری در استان وجود دارد و باید این ظرفیت ها در استان شناسایی و مدیریت شود و باید از این ظرفیت ها و قابلیت ها استفاده شود.

کد مطلب 2343763

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