دومین یادواره شهدای اصناف شهرستان بیرجند برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سروان حسین شریفی ظهر سه شنبه در جلسه هماهنگی دومین یادواره شهدای اصناف بیرجند اظهار کرد:دومین یادواره شهدای اصناف این شهرستان با هدف زنده کردن یاد و خاطره شهدا و جاری کردن روح ایثار و شهادت در جامعه و آشنایی نسل جوان با منش شهدا برگزار می‌شود.

وی افزود: این مراسم در تاریخ ۱۶ مرداد با حضور مسئولان استانی و شهرستانی و خانواده معظم شهدای اصناف بیرجند بعد از نماز مغرب و عشا در هیئت محبان‌الزهرا(س) برگزار خواهد شد.

شریفی در ادامه با اشاره به اینکه در خراسان جنوبی 80 شهید اصناف شناسایی شده‌اند، تصریح کرد: از این تعداد 31 شهید مربوط به شهرستان بیرجند هستند که در دفاع مقدس نقش مهمی را ایفا کردند.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج اصناف بیرجند یادآور شد: دومین یادواره شهدای اصناف شهرستان بیرجند با سخنرانی سردار یعقوب علی نظری و مداحی حاج محمد معینی از ساعت 20:30 پنج شنبه 16 مردادماه در محل هیئت محبان الزهرا(س) بیرجند برگزار می‌شود.

وی به نامگذاری سال ها به عنوان یکی از شهدای اصناف اشاره کرد و افزود: هر ساله یکی از شهدای اصناف به عنوان شهید شاخص سال از سوی بسیج اصناف انتخاب می شود که سال 93 به نام شهید محمد تخمگر نام گذاری شده است.

وی از توزیع ویژه نامه 31 شهید اصناف بیرجند در این یادواره خبر داد و افزود: همچنین در این مراسم قرار است از خانواده معظم شهدای اصناف بیرجند تجلیل شود.

گفتی است کنگره بزرگ شهدای اصناف کشور، شهریورماه سال جاری در تهران برگزار خواهد شد.