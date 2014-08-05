پایگاه امدادی در جاده مشگین شهر – اهر احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی بعد از ظهر سه شنبه در بازدید از روند اجرایی این پروژه تصریح کرد: جاده مشگین شهر – اهر از جمله جاده های اصلی استان است که پایگاه امدادی ندارد.

وی افزود: نبود پایگاه امدادی امداد رسانی در این جاده را متاثر ساخته و به همین دلیل برای ساخت پایگاه زمینی در نظر گرفته شده است.

امامی تاکید کرد: امسال کلنگ زنی ساختمان مشروط به تامین اعتبار صورت خواهد گرفت تا این جاده برخوردار از پایگاه مناسب باشد.

وی در خصوص مسابقات امداد و نجات جاده ای اضافه کرد: تیم برادران شهرستان مشگین شهر و تیم خواهران شهرستان اردبیل موفق به کسب رتبه نخست این مسابقات شدند.

فرماندار مشگین شهر از اعزام تیم های منتخب به مسابقات ملی خبر داد و افزود: نیروهای امداد و نجات شهرستان مشگین شهر از آمادگی قابل توجهی برخوردارند.

وی یادآور شد: در این مسابقات نحوه جستجو، تثبیت، رهاسازی و انتقال مصدوم توسط امدادگران رصد و ارزیابی شد.