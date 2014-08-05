به گزارش خبرگزاری مهر،بسیجیان عشایر سراسر کشور در اقدامی نمادین و در حمایت از شهدای مظلوم کودک و نوجوان غزه و همچنین ابزار انزجار از ددمنشی و جنایات رژیم صهیونیستی برضد مردم بی دفاع غزه، خطاب به دبیرکل سازمان ملل نامه نوشتند.



جناب آقای بان‌کی‌مون



دبیرکل محترم سازمان ملل متحد



سلام علیکم



موقعيت جناب‌عالي در راس بالاترين سازمان بين المللي ايجاب مي‌كند كه حقوق همه ملت‌ها را حفظ كرده و تجاوزها را محكوم نماييد.



و لذا در ابتدای مایلیم بار دیگر به جنابعالی و همکارانتان ، وظایفتان که در منشور سازمان ملل آمده است را یاد آوری کنیم.



منشور سازمان ملل متحد، اهداف سازمان را اين گونه بيان مي دارد:

1-حفظ صلح و امنیت بین المللی، انجام اقدامات دسته جمعی مؤثر برای جلوگیری و برطرف کردن تهدیدات بر ضد صلح به صورت مسالمت آمیز و بر اساس اصول عدالت و حقوق بین الملل



2. توسعه روابط دوستانه میان ملت ها بر مبنای احترام به اصل تساوی حقوق و خودمختاری ملل و انجام دیگر اقدامات مقتضی برای تحکیم صلح جهانی.



3- ایجاد شرایط همکاری بین المللی در حل مسائل بین المللی در زمینه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی یا بشردوستی، در بر انگیختن همگان به رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی.



هدف سازمان ملل متحد در این منشور، حفظ صلح و امنیت بین المللی تعریف شده است. پس می توان چنین استنباط کرد که منشور به طور کلی به حفظ صلح و به عبارتی، پیش گیری از تجاوز و رفع آن نیز توجه داشته است. البته پرسش های مهم اینجاست :



1- آیا این سازمان بین المللی، توانسته است بدون جانب داری، به مسئولیت خود عمل کند؟



2-آیا تا به حال از خود پرسیده اید صندوق کودکان ملل متحد (یونیسف) برای چه کاری ایجاد شده است؟



3-آیا به نظر شما غیر از گریه کردن کارمند سازمان ملل در برابر دوربین ها برای کودکان غزه ،کار مفید دیگری انجام داده اید؟

4-آیا سازمان خوار و بار کشاورزی (فائو) که وظیفه اصلی آن ارتقای سطح تغذیه و معیارهای زیست، بازاریابی و توزیع انواع فراورده های غذایی و کشاورزی حاصل از کشتزارها، جنگل ها و منابع شیلاتی، بهبود شرایط زندگی جمعیت های روستایی، از میان برداشتن گرسنگی و تشویق کشاورزی پایدار و توسعه روستایی، به عنوان راهبردی بلندمدت برای حفظ و مدیریت منابع طبیعی است را جامه عمل پوشانده است یا خیر ؟



5-از قواعد عرفی پذیرش در جنگ ها، اصل حمایت از افراد غیرنظامی در برابر خطرهای ناشی از درگیری های مسلحانه است. با توجه به کشتارهای گسترده رژیم صهیونیستی و زیر پا گذاشتن کامل حقوق انسانی مردم فلسطین، آیا حمله های رژیم غاصب صهیونیستی، نقض فاحش حقوق بشر و تهدیدی برای صلح منطقه و جهان نیست؟



6-آقای بان کی مون! آستانه تحمل سازمان ملل متحد در برابر کشتار سنگدلانه غزه تا چه حد است؟



آقای دبیرکل!



بان کی مون عزیز بذار راحت با زبان ساده عشایری باهات حرف بزنیم!

از آه و ناله کودکان مظلوم و بی‌دفاع غزه و دیگر گرفتار آمدگان در چنگال دژخیمان مورد حمایت غیر مستقیم سازمان ملل بترس.

واقعا شب ها چطور راحت میخوابید اصلا خوابت میبره! آیا تکیه بر میز صدارت به بهانه نوکری اربابان کثیف و نجس و ایستادن در کنار رژیم‌های جنایت‌کاری چون آمریکا، رژیم غاصب صهیونیستی، و سایر همدستان آنان و رضایت دادن به نسل‌کشی بی‌رحمانه آن هم به این شکل رسوا می‌ارزد ،اف بر هر چی میز و صدارتبه این شکل(!)





گر چه این حقیقت پنهان نیست که سال‌هاست سازمان شما و سازمان‌های مشابه در کُما و بی‌عملی به سر می‌برند. شما و ده‌ها سازمان دیگر که به طور روزمره حقوق حیوانات و بلکه کثیف‌ترین و شنیع‌ترین اعمال گروه‌های به ظاهر انسان همچون قاچاقچیان مواد مخدر، تروریست‌های آدم‌کش و هم‌جنس‌بازان را با شعار حقوق‌بشر و نظیر این سخنان فریبنده به رخ می‌کشید، چرا فریاد کودکان و زنان و پیران بی‌دفاع و در خون‌غلطان و به زیر آوار رفته در آتش سوخته غزه را نمی‌شنوید؟!



واقعا پس شما چه غلطی در سازمان ملل متحد میکنید؟!



رسالت سازمان ها و نهاد های بین المللی مرتبط با جوامع بشری، همچون سازمان ملل متحد، شورای امنیت سازمان ملل، سازمان کنفرانس اسلامی، جنبش غیر متعهد ها، نهاد های حقوق بشری و ...، امری فرا مرزی و در راستای احیای ارزش های انسانی و حقوق بشری بدون در نظر گرفتن سلایق و منافع کشور و یا مجموعه ای خاص است، لذا از این مراکز مهم در سراسر دنیا انتظار می رود تا با عمل به تعهدات بین المللی و سازمانی خویش در جهت دفاع از حقوق انسان ها، نسبت به اتخاذ تصمیمات و اقدامات فوری موّثر اهتمام جدی بورزند،آیا شما اینگونه عمل کرده اید؟



سازمان بسیج عشایریبه نمایندگی از خیل عظیم عشایر با غیرت بسیجی سراسر کشور از شما می‌خواهد کوتاهی‌های خود را در جلوگیری از ظلم‌ها و جنایات کم‌سابقه و روزافزون که علاوه بر سایر اقشار در حق کودکان معصوم و بی‌گناه و بی‌دفاع غزه به طور مستمر اتفاق می‌افتد را با اقدامات پیشگیرانه و جدی در برابر ارتش خون‌خوار و نجس رژیم صهیونیستی جبران کنید و الّا بدانید که علاوه بر مشارکت در این جنایات، در دادگاه وجدان‌ها و تاریخ و در روز حساب که لابد با مسلک و آئین خود به آن کمی به آن اعتقاد دارید، سخت پاسخگو خواهید بود و عشایر را مجبور



می کنید که وظیفه انجام نشده شما را انجام دهند و سرنوشت رژیم صهیونیستیرا رقم بزنند.



به امید روزی که سازمان حقوق بشری اسلامی شکل بگیرد و رژیم غاصب صهیونیستی به عنوان جنایتکار جنگی و سایر کسانی که در این جنایت همکاری و یا کم کاری کرده اند محاکمه شوند.انشا ا...