به گزارش خبرگزاری مهر، با پیگیری مدیریت امور استان های جشنواره مقرر شد حوزه های علمیه سراسر کشور در استان ها و مناطق مختلف کشور برای نخستین بار میزبان سیزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت شوند.

یکی از اهداف مهم جشنواره فیلم مقاومت، مهیا کردن بسترهای برگزاری جشنواره در شهرهای مختلف برای استفاده و بهره گیری طیف ها و طبقات مختلف جامعه است. پیش بینی نمایش فیلم های جشنواره مقاومت در حوزه های علمیه کشور نیز در راستای اهدافی چون فراگیری مخاطبان، مردمی تر شدن، تمرکززدایی جشنواره، اهتمام به گروه های مختلف اجتماعی، لزوم شناخت مستقیم و ملموس طلاب و دانشجویان با آثار سینمای مقاومت و ... طراحی و پیش بینی شده است.

علاوه بر حوزه های علمیه، دانشگاه های سراسر کشور با همکاری سازمان بسیج دانشجویی به اکران فیلم های سیزدهمین جشنواره بین المللی مقاومت خواهند پرداخت.



سیزدهمین جشنواره بین­ المللی فیلم مقاومت با رویکرد مقاومت، بصیرت و شکوفایی در گستره «سینمای ایران» و «سینمای بین ­الملل» در قالب بخش‌های مختلف فیلم های سینمایی، سینمایی ویدیویی، کوتاه، مستند، چشم‌انداز سینمای مقاومت ایران، نشست‌های تخصصی و بزرگداشت سینماگران عرصه انقلاب و دفاع مقدس و برنامه‌های جانبی همزمان با هفته گرامیداشت دفاع مقدس در ایران و چند کشور جهان برگزار می شود.