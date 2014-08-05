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۱۴ مرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۰۳

سامی ابوزهری:

نتانیاهو در جنگ غزه 100 درصد شکست خورد/ مقاومت هنوز غافلگیری‌های زیادی دارد

سخنگوی حماس در سخنانی تاکید کرد: بنیامین نتانیاهو 100 درصد در جنگ غزه شکست خورده محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، "سامی ابوزهری" سخنگوی حماس در سخنانی تاکید کرد: نخست وزیر رژیم صهیونیستی در جنگ علیه غزه 100 درصد شکست خورد و ما هنوز غافلگیری‌های زیادی داشتیم و اقدامات زیادی را می توانیم انجام دهیم.

وی افزود: نتانیاهو اعلام کرده که ارتش اسرائیل در جنگ علیه غزه از تمام توان خود استفاده کرده، اما در عین حال اذعان کرد که هیچ تضمینی برای پیروزی در این نبرد وجود ندارد.

خاطرنشان می شود نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز در اظهاراتی جنگ غزه را "پیچیده" خواند و از نیروهای ارتش این رژیم تمجید کرد.

کد مطلب 2344037

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