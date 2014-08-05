شکست کامل سیستم دفاع موشکی گنبد آهنین در جنگ سوم علیه غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، ارتش رژیم صهیونیستی با انتشار گزارشی درباره جنگ علیه غزه اعلام کرد: سیستم گنبد آهنین تنها توانست 558 موشک از کل 3245 موشک گروههای مقاومت فلسطینی را که به سوی اسرائیل پرتاب شده را منهدم کند.
بنابر اذعان صهیونیستها در جریان جنگ غزه فقط 112 موشک به سوی تل آویو پرتاب شده که سیستم گنبد آهنین فقط 60 فروند از آنها را منهدم کرده است.
ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرده که طی این جنگ از 700 فروند موشک برای هدف قرار دادن موشکهای مقاومت استفاده کرده که هزینه ای بالغ بر 350 میلیون دلار روی دست صهیونیستها بر جا گذاشته است.
بنابراین گزارش، با یک محاسبه کاملا ساده مشخص می شود که این سیستم پرطمطراق که خرج زیادی هم روی دست صهیونیستها تاکنون برجا گذاشته فقط توانسته در برابر یک هفتم از موشکهای گروههای مقاومت فلسطین واکنش نشان دهد.
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