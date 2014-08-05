حملات اسرائیل به غزه "نسل کشی" است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه استار ترکیه، محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی در غزه از سوی مقامات اروگوئه ادامه دارد. "خوزه پپه موخیکا" رئیس جمهوری این کشور طی اظهاراتی، حمله به غیرنظامیان در غزه را جنایتی بزرگ خواند.

پیشتر وزیر خارجه اروگوئه نیز اقدامات ارتش اسرائیل در غزه را مصداق بارز "جنایت جنگی" دانسته و خواستار رسیدگی جامعه بین الملل به آن شده بود. بر این اساس موخیکا با اشاره به حمله نظامی به مدرسه سازمان ملل در غزه تاکید کرد: این اقدام هیچ ارتباطی به دفاع ندارد، بلکه "نسل کشی" است.

رئیس جمهوری اروگوئه در مطلبی که برای روزنامه ال پایس نوشت یاد آور شد: بمباران مراکز درمانی در حالی که کودکان، زنان و افراد مسن در آنها بستری شده اند، با هدف نسل کشی انجام می گیرد. وی خطاب به نخست وزیر رژیم صهیونیستی که مدعی است حملات مذکور به منظور دفاع از شهروندان اسرائیلی انجام می گیرد اظهار داشت: هر کسی حق دارد از خود دفاع کند. اما مواردی که در این جنگ رخ داده در چارچوب دفاع از خود قرار نمی گیرد.

موخیکا در بخش دیگری از این مطلب با ابراز تاسف از جنایات رخ داده در جنگ غزه افزود: در چنین وقایعی بی دفاع ترین افراد بیشترین صدمه را متحمل می شوند.