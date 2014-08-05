کلینیک مشاوره خانواده چهارمحال و بختیاری نیازمند اعتبار است

به گزارش خبرنگار مهر، عبد الرضا علیمحمدی بعد از ظهر سه شنبه در مراسم بازدید نماینده معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده از کلینیک مشاور خانواده در استان چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه کلینیک مشاوره خانواده چهارمحال و بختیاری برای برگزاری دوره های آموزشی نیازمند تخصیص اعتبارات است، عنوان کرد: این کلینیک مشاور خانواده در راستای ارائه مشاوره به زوج های جوان راه اندازی شده است و تاکنون موفقیت های بزرگی را در این راه کسب کرده است.

وی افزود: این کلینیک تاثیر خوبی تاکنون در کاهش طلاق در این استان داشته است.

معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری یادآور شد: 45 درصد پرونده های طلاق در این استان به سازش ختم شده است و این مهم یکی از برکات کلینیک مشاوره خانواده این استان است.

وی عنوان کرد: هم اکنون مهمترین مشکل این کلینیک نداشتن بودجه است که ضرورت دارد برای مستمر بودن برگزاری دوره های آموزشی اعتبارات تخصیص یابد.

تاکنون هیچ اعتباری به این کلینیک در سالجاری تخصیص داده نشده است

علیمحمدی افزود: در سالجاری تاکنون هیچ اعتباری به این کلینیک تخصیص داده نشده است.

معاون اجتماعی وپیشگیری از وقوع جرم دادگستری چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه تاکنون استقبال خوبی از این کلینیک صورت گرفته است، یادآور شد: یاد گرفتن مهارت های زندگی یکی از مهمترین اهداف کلینیک مشاوره خانواده است.

وی با اشاره به اینکه زوج های جوان برای داشتن یک زندگی خوب باید مهارت های زندگی در قبل از ازدواج و بعد از ازدواج و هنگام فرزند دار شدن را یاد بگیرند، ادامه داد: آموزش بهترین روش برای یاد دادن مهارت های زندگی به زوج های جوان است.

وی بیان کرد: در این کلینیک 170 پرونده طلاق تشکیل شده است که از این تعداد 75 درصد به سازش ختم شده است.