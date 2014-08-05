به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی رضایی عصر سه شنبه در بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه مطبوعات مازندران گفت: 43 درصد از گلزارهای شهدای استان تاکنون ساماندهی شده و 18 درصد در حال ساماندهی است.

وی اظهار داشت: امسال 24 میلیارد و 400 میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است که 112 گلزار در دست ساماندهی است.

وی ساماندهی تک مزارهای شهدای را از دیگر برنامه ها بیان کرد و گفت: امیدواریم با برنامه ریزی بتوانیم به اهداف فراروی دست یابیم.

رضایی یادآور شد: در استان دو خانواده چهار شهید، 20 خانواده سه شهید، 342 خانواده سه شهید داریم داریم.

مدیرکل بنیاد شهید مازندران گفت: شش هزار و 600 مادر شهید و چهار هزار و 400 پر شهید استان در قید حیات هستند.

مازندران 10 هزار و 400 شهید در دوران دفاع مقدس تقدیم نظام مقدس اسلامی کرده است.

نمایشگاه مطبوعات، خبرگزاریها و رسانه های مجازی مازندران از 14 تا 16 مردادماه در مجتمع فرهنگ و ارشاد مازندران دایر است.