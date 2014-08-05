به گزارش خبرنگار مهر، کمتر از 14 ساعت زمان به ورود رئیس جمهور به فرودگاه شهرکرد باقی مانده است و این در حالی است که همه صحبت های مردم در خصوص سفر رئیس جمهور و هیئت دولت به استان است.

سراسر میدان های مهم شهرهای استان چهارمحال و بختیاری از جمله شهرکرد، فرخ شهر، بروجن و... مللو از بنر ها و تابلو های خوش آمد گویی به رئیس جمهور است.

روی پارچه ها و بنر ها عبارت های" رئیس جمهور به دشت لاله های واژگون خوش آمدید"،" رئیس جمهور به شهر مهربانی ها خوش آمدید"،" به سرزمین دلیران خوش آمدید" به چشم می خورد.

هم اکنون شهرهای بزرگ استان و روستاهای استان حال و هوایی دیگر گرفته است و مردم در انتظار ورود رئیس جمهور دولت یازدهم هستند.

مردم بسیاری از روستاهای کوهستانی و دور دست از مرکز استان خود را امروز به شهرکرد رسانده اند تا فردا صبح بتوانند در مراسم استقبال حضور پر رنگ داشته باشند.

تمام هماهنگی ها و برنامه ریزی ها در شهرستانها و شهرهای استان چهارمحال و بختیاری برای ورود رئیس جمهور و هیئت دولت انجام شده است و فردا چهار شنبه مردم استان میزبان رئیس جمهور و هیئت دولت هستند.

برنامه استقبال از رئیس جمهور فقط در شهر شهرکرد انجام می شود و مردم سایر شهر های استان باید برای استقبال از حسن روحانی رئیس جمهور دولت تدبیر و امید به شهرکرد سفر کنند چرا که برنامه ریزی ها به گونه ای است که رئیس جمهور به دیگر شهرهای استان سفر نمی کند و وزرا و نمایندگان دولت به شهرستانهای استان سفر می کنند.

مراسم استقبال مردم از میدان 12 محرم( فلکه آبی) شهرکرد اغاز می شود و تا استادیوم انقلاب شهرکرد ادامه دارد.

رئیس جمهور فردا به صورت قطعی به استان چهارمحال و بختیاری سفر می کند

فرماندار شهرکرد در گفتگو با خبرنگار مهر در جواب سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه سفر رئیس جمهور فردا به شهرکرد قطعی است یا نه، عنوان کرد: رئیس جمهور فردا به صورت قطعی به استان چهارمحال و بختیاری سفر می کند.

حمید ملکپور ادامه داد: شهرستان شهرکرد در آمادگی کامل است وبرنامه ریزی ها برای یک استقبال شایسته انجام شده است.

وی ادامه داد: رئیس جمهور بعد از ورود به فرودگاه شهرکرد وارد شهر شهرکرد می شود و سپس در استادیوم انقلاب شهرکرد دیدار عمومی دارند.

وی اذعان داشت: دیدار با روحانیون و نخبگان از دیگر برنامه های رئیس جمهور در سفر به شهرکرد است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به شهرستان بن سفر می کند

فرماندار شهرستان بن نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه شهرستان بن آمادگی کامل برای یک استقبال گسترده از رئیس جمهور را دارد، عنوان کرد: تاکنون جلسات مختلفی برای برگزاری یک استقبال شایسته از رئیس جمهور وهیئت دولت با اعضای شورای اسلامی شهر و روستا این شهرستان برگزار شده است.

اکبریان ادامه داد: شهرستان بن در انتخابات سال گذشته یکی از شهرستانهایی بود که رای اول و میزان قابل توجه ای رای به رئیس جمهور داد و هم اکنون مردم این شهرستان شور خاصی برای حضور در مراسم استقبال دارند.

وی یادآور شد: برنامه ریزی های در شهرستان بن انجام شده است و هماهنگی ها برای حضور نماینده رئیس جمهور در شهرستان انجام شده است و وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی فردا به شهرستان بن سفر می کند.

بسیاری از ادارات و ارگان ها نیز با ارسال پیام کوتاه مردم را به حضور در مراسم استقبال از رئیس جمهور دعوت می کنند.

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گزارش از سیده فائزه موسوی