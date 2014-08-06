  1. استانها
  2. فارس
۱۵ مرداد ۱۳۹۳، ۱۱:۰۶

در گفتگو با مهر مطرح شد:

دولت مابين تفاوت قيمت اصلي شير خام و قيمت خريد كارخانه ها را به دامداران پرداخت كند

دولت مابين تفاوت قيمت اصلي شير خام و قيمت خريد كارخانه ها را به دامداران پرداخت كند

شيراز – خبرگزاري مهر: رئيس اداره تنظيم بازار جهاد كشاورزي فارس گفت: در شرايطي كه كارخانه هاي لبني فارس حاضر نيستند شير خام را به قيمت هزار و 440 تومان از دامداران بخرند و در عوض به قيمت هزار و 250 تومان مي خرند، تلاش ما اين است كه دولت اين مابين تفاوت را پرداخت كند تا مقدار قيمت اصلي به دست دامداران برسد.

صمد رنجبري در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از يكم تيرماه قيمت یک هزار و 440 تومان براي شير خام ابلاغ شده و كارخانه هاي لبني فارس با اعلام اينكه افزايش خريد قيمت شير تا به اين حد، قيمت فرآورده هاي لبني را تا 30 درصد بالا مي برد و بازار كشش چنين افزايش قيمتي را ندارد، حاضر به خريد شير با نرخ مذكور نيستند.

وي ادامه داد: كارخانه ها هم اكنون قيمت خريد را از هزار و 110 تومان به هزار و 250 تومان افزايش داده و به همين ميزان 15 درصد به نرخ محصولات خود افزوده اند.

رئيس اداره تنظيم بازار جهاد كشاورزي فارس عنوان كرد: اگر دولت مابين تفاوت را به دامداران پرداخت كند و كارخانه هاي لبني مجبور نشوند قيمت خريد خود را افزايش دهند، قيمت فرآورده هاي لبني بالاتر نخواهد رفت.

رنجبر ابراز داشت: بايد منتظر بمانيم تا ببينيم دولت در اين باره چه كاري انجام مي دهد.

وي همچنين گفت: معاونت نظارت سازمان صنعت، معدن، تجارت و اداره تعزيزات قيمت محصولات كارخانه هاي لبني را كنترل مي كنند و با كارخانه هايي كه  قيمت هاي خود را بيش تر از 15 درصد بالاببرند، برخورد صورت مي گيرد.

کد مطلب 2344191

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها