دولت مابين تفاوت قيمت اصلي شير خام و قيمت خريد كارخانه ها را به دامداران پرداخت كند

صمد رنجبري در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از يكم تيرماه قيمت یک هزار و 440 تومان براي شير خام ابلاغ شده و كارخانه هاي لبني فارس با اعلام اينكه افزايش خريد قيمت شير تا به اين حد، قيمت فرآورده هاي لبني را تا 30 درصد بالا مي برد و بازار كشش چنين افزايش قيمتي را ندارد، حاضر به خريد شير با نرخ مذكور نيستند.

وي ادامه داد: كارخانه ها هم اكنون قيمت خريد را از هزار و 110 تومان به هزار و 250 تومان افزايش داده و به همين ميزان 15 درصد به نرخ محصولات خود افزوده اند.

رئيس اداره تنظيم بازار جهاد كشاورزي فارس عنوان كرد: اگر دولت مابين تفاوت را به دامداران پرداخت كند و كارخانه هاي لبني مجبور نشوند قيمت خريد خود را افزايش دهند، قيمت فرآورده هاي لبني بالاتر نخواهد رفت.

رنجبر ابراز داشت: بايد منتظر بمانيم تا ببينيم دولت در اين باره چه كاري انجام مي دهد.

وي همچنين گفت: معاونت نظارت سازمان صنعت، معدن، تجارت و اداره تعزيزات قيمت محصولات كارخانه هاي لبني را كنترل مي كنند و با كارخانه هايي كه قيمت هاي خود را بيش تر از 15 درصد بالاببرند، برخورد صورت مي گيرد.