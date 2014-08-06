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۱۵ مرداد ۱۳۹۳، ۸:۱۸

سردار نقدی:

رژیم جعلی اسرائیل توان مبارزه با نظام اسلامی را ندارد/ غزه شاهد حقوق بشر غربی

رژیم جعلی اسرائیل توان مبارزه با نظام اسلامی را ندارد/ غزه شاهد حقوق بشر غربی

مشهد – خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه به دلیل اقتدار جمهوری اسلامی دشمن توان حمله نظامی به ما را ندارد، گفت: دنیاطلبانی نظیر آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی نمی توانند با شهادت‌طلبانی مثل ما مبارزه کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی، سه شنبه شب در دوره طرح ولایت خواهران دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: رسالت بسیج معرفی یک نظام الگو است و نباید فراموش کرد که ما نظامی مقتدر هستیم و در برابر ابرقدرت‌ها مقاومت کرده ایم، در ماجرای غزه یک تنه ایستاده ایم و به فلسطین اسلحه داده‌ایم و این امر موجب تشدید موج اسلام‌خواهی در دنیا شده است.

وی افزود: ما بار مسئولیت سنگینی بر دوش داریم و باید نظام الگوی اسلامی را پیاده‌سازی کنیم البته حضور در وضعیت فشار، تهدید و تحریم دشواری این کار را دو چندان کرده است.

ما می‌توانیم اسلام را جایگزین مکاتب شکست خورده کنیم

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: امروز باید هوشیارانه حرکت کنیم و ما می‌توانیم اسلام را جایگزین مکاتب شکست خورده نظیر کمونیسم، کاپتیالیسم و لیبرالیسم کنیم و اگر در این مسیر حرکت نکنیم عده‌ای با تفکراتی فریبنده مکتبی را برای ما می‌سازند و آنگاه غزه‌های دیگر تکرار خواهد شد تا باری دیگر به بشریت اثبات شود که آن ایدئولوژی هم شکست خورده است.

وی با تاکید بر اینکه بسیجیان باید رسالت و تکلیف خود را بدانند، افزود: ضروری است که بسیجیان در این دوران حساس ماموریت خود را بدانند زیرا امروز ما در پیچ داخلی هستیم و در شرایطی قرار داریم که آمریکا و غرب در اداره خود نیز با شکست مواجه شده‌اند و ایدئولوژی‌های غربی در تمام شئونات شکست خورده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر نقشه مکاتب و ایدئولوژیهای متعدد غربی به سنگ خورده است و از دیگر سوء آخرین لیبرال دموکراسی و حقوق بشر غربی نیز امروز در غزه مشاهده می شود و ما می بینیم که چگونه کودکان معصوم را می‌کشند و برای آن توجیه و بهانه می‌تراشند و یا اینکه ملت مظلوم را حبس کرده و می‌کشند در حالی که مردم غزه می‌خواهند تنها محاصره خود را قطع کنند.

غرب و اروپا در تمام حوزه‌ها به بن بست رسیده‌اند

وی ادامه داد: این ظلم و جنایت در حق مردم مظلوم غزه تا آنجا ادامه دارد که یک میلیون و 850 هزار نفر را در غزه حبس کرده و می‌کشند و آنگاه دم از حقوق بشر می‌زنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: به جرات می توان گفت که امروز غرب و اروپا در تمام حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به بن بست رسیده و با شکست روبرو شده اند و آمریکا 17 هزار میلیارد دلار بدهی دارد که روزانه 2 و نیم میلیارد دلار نیز به بدهی‌اش افزوده می‌شود به همین دلیل در شمال عراق گروه تروریستی داعش را مستقر کرده، لیبی را به آتش کشیده و در کویت نیز مستقر شده تا نفت این کشورها را غارت کرده و با غارتگری اقتصاد خود را سرپا نگه دارد.

سردار نقدی تصریح کرد: آمریکایی‌ها سالیان سال منابع کشورهای منطقه را چپاول و غارت کرده و غارت کرده و امروز ملت‌ها بیدار شده و غربی‌ها کمتر می‌توانند دزدی کنند به همین دلیل به فلاکت افتاده اند.  

وی با اشاره به اینکه رشد منفی جمعیت در اروپا و انقراض نسل سرنوشت لیبرال دموکراسی و نظام سرمایه‌داری موجود در غرب است، گفت: ورشکستگی های غرب و آمریکا محصول و ثمره کتب علوم انسانی است که در دانشگاه‌ها به غلط  تزریق می‌شود و نتیجه این امر یا مسئله غزه و یا رسیدن به بن بست اقتصادی و اجتماعی می شود.

وی تصریح کرد: سردمداران نظام سلطه در حوزه اقتصادی جمهوری اسلامی را تهدید و تحریم می‌کنند و در حوزه فرهنگی، اخلاق و تربیت 162 شبکه ماهواره‌ای به زبان فارسی و هزاران شبکه به زبان‌های مختلف دنیا علیه ما فعالیت می کنند و ما امروز در یک محیط جنگی و در یک نبرد تمام عیار اقتصادی قرار داریم، بنابراین در چنین شرایطی باید هوشیارانه اقدام کنیم زیرا اگر غیر هوشیارانه عمل کرده و انسان‌سازی به خوبی صورت نگیرد فردی شعار "نه غزه نه لبنان" را سر می‌دهد و هیچ حس همدردی برای مردم غزه ندارد.

جدای از جهاد علمی، نیازمند جهاد فرهنگی و اقتصادی هستیم

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: امروز یک فرد یهودی در نیویورک نسبت به مردم غزه  حس همدردی دارد و آنگاه برخی شعار نه غزه و نه لبنان سر می‌دهند و این امر نشان می‌دهد، فردی که این شعار را سر می‌دهد خودسازی و انسان‌سازی ندارد.

سردار نقدی تصریح کرد: امروز باید در این فضای موجود خود را قوی کنیم و در این راستا نخستین شرط خودسازی است و باید در ایجاد یک نظام الگو خودسازی کنیم البته خودسازی و حرکت در مسیر تحقق آرمان‌های ولایت در رأس اهداف بسیج قرار دارد و بسیج به آن توجه می کند.

وی با بیان اینکه به دلیل اقتدار جمهوری اسلامی دشمن توان حمله نظامی به ما را ندارد، گفت: دنیاطلبانی نظیر آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی نمی توانند با شهادت‌طلبانی مثل ما مبارزه کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه امروز جدایی از جهاد علمی، نیازمند جهاد فرهنگی و اقتصادی هستیم، افزود: مهم‌ترین عرصه جهاد علمی، مبحث علوم انسانی است و متاسفانه امروز در دانشگاه‌های ما کتاب‌های ترجمه شده غربی تدریس می‌شود و 6 میلیون بی‌خانمان در کشور آمریکا دستاورد علوم انسانی غرب است بنابراین  باید در عرصه جهاد علمی در علوم انسانی نگاه نقادانه‌ای داشته و  در حوزه جهاد فرهنگی باید اندیشه ناب ولایت را نهادینه کرد.

وی بیان کرد: بسیج دانشگاه‌ها باید با جذب بیشتری اعضای خود دست از بروکراسی و کاغذبازی بردارند و به صورت حساب شده عمل کرده و به جهاد علمی و فرهنگی توجه کنند زیرا اغلب پایان‌نامه‌ها به مسائل کشور ندارد و در پایان‌نامه‌ها و پژوهش‌های علمی باید موضوعاتی را مورد توجه قرار گیرد که مشکلی از مشکلات کشور را حل کند.

لزوم توجه به مسئله اقتصاد مقاومتی

رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: در عرصه جهاد اقتصادی نیز مسئله اقتصاد مقاومتی باید جدی گرفته شود و ضرورت دارد تا این موضوع از حالت شعاری خارج شود زیرا سالانه 60 میلیارد دلار واردات رسمی و 20 میلیارد دلار واردات غیررسمی داریم و باید بتوانیم در حوزه تولید به خوبی نقش آفرینی کنیم و نباید این موضوع به عنوان شعار و یک کالای تزئینی از این نشست به آن نشست منتقل شود و بسیجیان در این حوزه‌ نیز باید مطالبه‌گری کنند.

سردار نقدی در بخش پایانی سخنانس با تأکید بر اینکه اختلاط زن و مرد غلط و اشتباه است، گفت: اختلاط زن و مرد در دانشگاه‌ها نادرست است و هریک از آنان باید در محیط خود کسب علم کنند.

کد مطلب 2344213

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