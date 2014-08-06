رژیم جعلی اسرائیل توان مبارزه با نظام اسلامی را ندارد/ غزه شاهد حقوق بشر غربی

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی، سه شنبه شب در دوره طرح ولایت خواهران دانشگاه فردوسی مشهد اظهار کرد: رسالت بسیج معرفی یک نظام الگو است و نباید فراموش کرد که ما نظامی مقتدر هستیم و در برابر ابرقدرتها مقاومت کرده ایم، در ماجرای غزه یک تنه ایستاده ایم و به فلسطین اسلحه دادهایم و این امر موجب تشدید موج اسلامخواهی در دنیا شده است.
وی افزود: ما بار مسئولیت سنگینی بر دوش داریم و باید نظام الگوی اسلامی را پیادهسازی کنیم البته حضور در وضعیت فشار، تهدید و تحریم دشواری این کار را دو چندان کرده است.
ما میتوانیم اسلام را جایگزین مکاتب شکست خورده کنیم
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تأکید کرد: امروز باید هوشیارانه حرکت کنیم و ما میتوانیم اسلام را جایگزین مکاتب شکست خورده نظیر کمونیسم، کاپتیالیسم و لیبرالیسم کنیم و اگر در این مسیر حرکت نکنیم عدهای با تفکراتی فریبنده مکتبی را برای ما میسازند و آنگاه غزههای دیگر تکرار خواهد شد تا باری دیگر به بشریت اثبات شود که آن ایدئولوژی هم شکست خورده است.
وی با تاکید بر اینکه بسیجیان باید رسالت و تکلیف خود را بدانند، افزود: ضروری است که بسیجیان در این دوران حساس ماموریت خود را بدانند زیرا امروز ما در پیچ داخلی هستیم و در شرایطی قرار داریم که آمریکا و غرب در اداره خود نیز با شکست مواجه شدهاند و ایدئولوژیهای غربی در تمام شئونات شکست خورده است.
وی ادامه داد: در حال حاضر نقشه مکاتب و ایدئولوژیهای متعدد غربی به سنگ خورده است و از دیگر سوء آخرین لیبرال دموکراسی و حقوق بشر غربی نیز امروز در غزه مشاهده می شود و ما می بینیم که چگونه کودکان معصوم را میکشند و برای آن توجیه و بهانه میتراشند و یا اینکه ملت مظلوم را حبس کرده و میکشند در حالی که مردم غزه میخواهند تنها محاصره خود را قطع کنند.
غرب و اروپا در تمام حوزهها به بن بست رسیدهاند
وی ادامه داد: این ظلم و جنایت در حق مردم مظلوم غزه تا آنجا ادامه دارد که یک میلیون و 850 هزار نفر را در غزه حبس کرده و میکشند و آنگاه دم از حقوق بشر میزنند.
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تصریح کرد: به جرات می توان گفت که امروز غرب و اروپا در تمام حوزههای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی به بن بست رسیده و با شکست روبرو شده اند و آمریکا 17 هزار میلیارد دلار بدهی دارد که روزانه 2 و نیم میلیارد دلار نیز به بدهیاش افزوده میشود به همین دلیل در شمال عراق گروه تروریستی داعش را مستقر کرده، لیبی را به آتش کشیده و در کویت نیز مستقر شده تا نفت این کشورها را غارت کرده و با غارتگری اقتصاد خود را سرپا نگه دارد.
سردار نقدی تصریح کرد: آمریکاییها سالیان سال منابع کشورهای منطقه را چپاول و غارت کرده و غارت کرده و امروز ملتها بیدار شده و غربیها کمتر میتوانند دزدی کنند به همین دلیل به فلاکت افتاده اند.
وی با اشاره به اینکه رشد منفی جمعیت در اروپا و انقراض نسل سرنوشت لیبرال دموکراسی و نظام سرمایهداری موجود در غرب است، گفت: ورشکستگی های غرب و آمریکا محصول و ثمره کتب علوم انسانی است که در دانشگاهها به غلط تزریق میشود و نتیجه این امر یا مسئله غزه و یا رسیدن به بن بست اقتصادی و اجتماعی می شود.
وی تصریح کرد: سردمداران نظام سلطه در حوزه اقتصادی جمهوری اسلامی را تهدید و تحریم میکنند و در حوزه فرهنگی، اخلاق و تربیت 162 شبکه ماهوارهای به زبان فارسی و هزاران شبکه به زبانهای مختلف دنیا علیه ما فعالیت می کنند و ما امروز در یک محیط جنگی و در یک نبرد تمام عیار اقتصادی قرار داریم، بنابراین در چنین شرایطی باید هوشیارانه اقدام کنیم زیرا اگر غیر هوشیارانه عمل کرده و انسانسازی به خوبی صورت نگیرد فردی شعار "نه غزه نه لبنان" را سر میدهد و هیچ حس همدردی برای مردم غزه ندارد.
جدای از جهاد علمی، نیازمند جهاد فرهنگی و اقتصادی هستیم
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: امروز یک فرد یهودی در نیویورک نسبت به مردم غزه حس همدردی دارد و آنگاه برخی شعار نه غزه و نه لبنان سر میدهند و این امر نشان میدهد، فردی که این شعار را سر میدهد خودسازی و انسانسازی ندارد.
سردار نقدی تصریح کرد: امروز باید در این فضای موجود خود را قوی کنیم و در این راستا نخستین شرط خودسازی است و باید در ایجاد یک نظام الگو خودسازی کنیم البته خودسازی و حرکت در مسیر تحقق آرمانهای ولایت در رأس اهداف بسیج قرار دارد و بسیج به آن توجه می کند.
وی با بیان اینکه به دلیل اقتدار جمهوری اسلامی دشمن توان حمله نظامی به ما را ندارد، گفت: دنیاطلبانی نظیر آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی نمی توانند با شهادتطلبانی مثل ما مبارزه کنند.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اعلام اینکه امروز جدایی از جهاد علمی، نیازمند جهاد فرهنگی و اقتصادی هستیم، افزود: مهمترین عرصه جهاد علمی، مبحث علوم انسانی است و متاسفانه امروز در دانشگاههای ما کتابهای ترجمه شده غربی تدریس میشود و 6 میلیون بیخانمان در کشور آمریکا دستاورد علوم انسانی غرب است بنابراین باید در عرصه جهاد علمی در علوم انسانی نگاه نقادانهای داشته و در حوزه جهاد فرهنگی باید اندیشه ناب ولایت را نهادینه کرد.
وی بیان کرد: بسیج دانشگاهها باید با جذب بیشتری اعضای خود دست از بروکراسی و کاغذبازی بردارند و به صورت حساب شده عمل کرده و به جهاد علمی و فرهنگی توجه کنند زیرا اغلب پایاننامهها به مسائل کشور ندارد و در پایاننامهها و پژوهشهای علمی باید موضوعاتی را مورد توجه قرار گیرد که مشکلی از مشکلات کشور را حل کند.
لزوم توجه به مسئله اقتصاد مقاومتی
رئیس سازمان بسیج مستضعفین تاکید کرد: در عرصه جهاد اقتصادی نیز مسئله اقتصاد مقاومتی باید جدی گرفته شود و ضرورت دارد تا این موضوع از حالت شعاری خارج شود زیرا سالانه 60 میلیارد دلار واردات رسمی و 20 میلیارد دلار واردات غیررسمی داریم و باید بتوانیم در حوزه تولید به خوبی نقش آفرینی کنیم و نباید این موضوع به عنوان شعار و یک کالای تزئینی از این نشست به آن نشست منتقل شود و بسیجیان در این حوزه نیز باید مطالبهگری کنند.
سردار نقدی در بخش پایانی سخنانس با تأکید بر اینکه اختلاط زن و مرد غلط و اشتباه است، گفت: اختلاط زن و مرد در دانشگاهها نادرست است و هریک از آنان باید در محیط خود کسب علم کنند.
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