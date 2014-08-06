دوره های تخصصی قایقرانی در رودخانه های وحشی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره ها شامل، راهنمایان رفتینگ IRF RG ، سرپرستی برنامه های رفتینگ IRF TL و تکنسین نجات سیل و آب خروشان است.

تیم ایران رفتینگ برای بالابردن کیفیت تورهای رفتینگ و با توجه به ارتباطات گسترده بین المللی در زمینه رفتینگ و اکوتوریسم رودخانه دو نفر از اساتید بین المللی به نام های Bheem Singh Chauhanو Depak Bhandari را استخدام کرده است.

این تیم با همکاری اساتید خارجی تابستان سال جاری اقدام به فعالیت های زیر می کند:

-شناسایی رودخانه های مختلف در استان های کردستان، آذربایجان، لرستان و ...

-اجرای گسترده تورهای اکو-رفتینگ در رودخانه های جدید با استانداردهای بین المللی ایمنی

-برگزاری سفرهای اکتشافی-ماجراجویانه در رودخانه ها و مناطق ناشناخته

-برگزاری دوره های آموزشی مختلف شامل دوره راهنمایان رودخانه، کایاک سواری توریستی در رودخانه، امداد و نجات رودخانه، رفتینگ ورزشی و ...

-اجرای جشنواره اکو-رفتینگ

-نشست با روستاییان برای راه اندازی طرح اکو-رفتینگ در رودخانه های ناشناخته و جلب مشارکت افراد محلی به منظور توسعه اکوتوریسم رودخانه

قابقرانی در آب های خروشان و وحشی یکی از تورهای گردشگری مهیج است که به رفتینگ شهرت دارد.