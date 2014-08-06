ابوالفضل هادیمنش نویسنده و محقق در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: در حال حاضر نگارش یک مجموعه کتاب 14 جلدی را در دست انجام دارم که در آن به سیره سیاسی معصومین میپردازم. تا به حال 4 جلد از این مجموعه با عناوین «یادگار آفتاب» درباره امام حسن مجتبی(ع)، «نور نیایش» درباره امام سجاد(ع)، «ژرفای دانش» درباره امام باقر(ع) و «خورشید رهنمای» درباره امام هادی(ع) به چاپ رسیدهاند.
وی افزود: در حال حاضر مشغول نگارش کتاب مربوط به حضرت زهرا(س) را از این مجموعه هستم. تعامل ایشان و دیگر معصومین با شیعیانشان، موضعگیریهایشان در قبال خلفا و نظام حاکم بر جامعه و ... از جمله مسائلی هستند که در دیگر کتابها و این کتاب مجموعه به آنها میپردازم. تقریبا فهرست و سرفصلهای همه کتابهای مجموعه مشابه یکدیگر است و مطالبی مانند نحوه تعاملشان با حکومتهای حاکم و برخوردشان با قیامهایی که معاصرشان رخ میداد، به طور مشابه از سرفصلهای موضوعی کتابهای مجموعه مذکور است.
این محقق در ادامه گفت: همیشه قصد داشتم، اثری جامع در یک جلد درباره معصومین انجام بدهم. با تمرکز روی این هدف، کتاب «چهارده آینهخورشید» به چاپ رسید که در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی شد. اما این کتاب خلاف، مجموعه 14 جلدی گفته شده و دیگر کارهایی که معمولا در این زمینه انجام میشود، درباره سیره اجتماعی و اخلاقی معصومین است. در این کتاب تکجلدی به بعد سیاسی زندگی معصومین نپرداختم بلکه سعی کردم به مسائلی از جمله تعاملشان با نزدیکان، خانواده و همسر بپردازم که اتفاقا یک مجموعه 14 جلدی از دل همین کتاب تکجلدی متولد شد. این مجموعه هم «سبک زندگی معصومین» نام گرفت که در واقع 14 فصل از کتاب «چهارده آینهخورشید» بود.
مولف کتاب «دانشنامه داستانهای کهن پارسی» گفت: درباره نام کتاب «چهارده آینهخورشید» این توضیح را بدهم که آینه همیشه به راستنمایی و ارائه حقیقت معروف است. خورشید هم یک ستاره بیتکرار است اما کنار هم قرار دادن این عبارات و ساختن ترکیب مورد نظر به این دلیل است که اهلبیت همه نور و مانند آینه هستند و نور هدایت را به طور مکرر به سمت مردم روانه میکنند.
هادیمنش گفت: انگیزهام از تولید این آثار این بود که به نحوی، اهلبیت را با نگاهی خارج از فضای سیاست و خشونتهای دورانشان بشناسیم. یعنی به سمتی برویم که خودشان را بشناسیم. ما اغلب در آثارمان، تاریخ سیاسی اهل بیت را نقل کردهایم نه تاریخ اجتماعیشان را. به همین دلیل وقتی در کتاب «چهارده آینهخورشید» از امام حسین(ع) مطلب نوشتهام، به اینکه بنیامیه چه بود و چه کرد، نداشتهام چون به اندازه کافی در اینباره کار شده و به نظرم تا حدودی افراط هم شده است. یعنی اگر نام امام حسین(ع) را ببریم، فقط 6 ماه پایانی عمر ایشان و نهضت عاشورا را میشناسیم. باقی زندگی ایشان و ائمه هم به طور مشابه، همان بعدی است که توسط نویسندگان و پدیدآورندگان مورد غفلت واقع میشود.
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