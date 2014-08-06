به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی نظری منفرد، شامگاه سهشنبه در در جمع نمازگزاران مسجد مقدس جمکران به تبیین ارکان دینی پرداخت و گفت: دشمنان نمی توانند ارکان اسلام را متزلزل کنند.
وی افزود: وقتی دشمنان دیدهاند نمیتوانند به ارکان اسلام یعنی توحید، قرآن، ... خدشه وارد کنند، ابتدا به پیامبر اسلام(صل الله علیه و آله) توهین کردند و بعد قرآن را آتش زدند. توهین به عقاید دیگر مذاهب خارج از انسانیت است.
تفرقه بین مسلمان
این کارشناس مسائل دینی به یکی از راهکارهای دشمنان برای نفوذ در بین مسلمان اشاره کرد و گفت: غربیها به واسطه تفرقه انداختن بین مسلمان قصد حکومت بر مسلمانها را دارند، گواه این مطلب این است که در کشورهای غیر مسلمان آرامش برقرار است، ولی در کشورهای مسلمان همچون عراق، فلسطین، افغانستان اوضاع متشنج و ناآرامی برقرار است.
وی بیان داشت: اگر مسلمان به ریسمان الهی چنگ بزنند و یک پارچه باشند دیگر تفرقهای بین مسلمان به وجود نمیآید.
دلایل بی پایه و اساس تکفیریها
حجت الاسلام نظری منفرد در ادامه اظهار کرد: اگر یک انسان اهل پژوهش و به روایت توجه داشته باشد، در مییابد که زیارت قبر پیامبر (صل الله علیه و آله) امر مستحب و مشهوری است، اما متأسفانه عدهای همچون وهابیت و تکفیریها مانع از زیارت میشوند. این در حالی است که روایت موجود که مورد اتفاق شیعه و سنی زیارت قبور را مستحب میداند.
وی گفت: تکفیری ها میگویند اسلام ما درست است، در حالی که دست به جنایاتی میزنند که از حوزه انسانیت خارج است. اسلام دین بخشش و مهربانی است ولی تکفیریها از آن خارج هستند.
کارشناس مسائل دینی در پایان سخنانش به موضوع آگاهی جوانان اشاره کرد و گفت: باید مراقب نسل جوان باشیم و آنها را آگاه کنیم که به وسیله شبکه های اینترنتی و تلویزیونی گمراه نشوند.
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