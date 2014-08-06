نیازسنجی در حوزه های مختلف در راستای توسعه خراسان جنوبی الزامی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدقادر قادری صبح چهارشنبه در دیدار با رئیس هئیت مدیره خانه مطبوعات استان اظهار کرد: جهاد دانشگاهی از نهادهای توانمند برای ورود به مسایل فرهنگی در کشور است.

وی بیان کرد: نتیجه هر کار فرهنگی در طولانی مدت مشخص می شود لذا امور فرهنگی و مذهبی نیازمند کار زیربنایی و دراز مدت است.

قادری افزود: مسایل فرهنگی به شیوه های عملی باید در جامعه نهادینه شود و این مسایل به خصوص برای قشر جوان از جذابیت برخوردار شود.

مدیرمسئول خبرگزاری ایکنا و ایسنا با اشاره به ظرفیت های این دو خبرگزاری در جهاد دانشگاهی گفت: جهاد دانشگاهی به عنوان یک نهاد انقلابی ظرفیت های عظیمی در راستای ورود به مباحث فرهنگی دارد.

قادری ادامه داد: امور فرهنگی نیازمند کار زیربنایی بوده و جهاد دانشگاهی از جمله نهادهای توانمند در بحث مسایل فرهنگی است.

وی با بیان اینکه جهاد دانشگاهی با ماموریت هایی که بر عهده گرفته هیچ محدودیتی برای حضور در حوزه های مختلف ندارد، گفت: نیازسنجی در حوزه های مختلف یک امر ضروری برای توسعه پایدار است و جهاد دانشگاهی با پتانسیل هایی که در حوزه افکار سنجی دارد آماده شناسایی خلاء ها و نیازهای موجود در استان است.

رسانه ها به امر فرهنگ سازی دینی و مذهبی بیش از پیش توجه کنند

رئیس هئیت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی نیز گفت: جهاد دانشگاهی توانمندی های خوبی در حوزه های آموزشی و پژوهشی داشته که می تواند در رشد جامعه سودمند واقع شود.

ابوالفضل نوفرستی گفت: رسانه ها به امر فرهنگ سازی دینی و مذهبی باید بیش از پیش توجه کنند.

وی افزود: جهاد دانشگاهی با ظرفیتی که در بخش خبرگزاری ایسنا و ایکنا دارد می تواند در زمینه اقدامات فرهنگی و مذهبی جامعه نقش مهمی ایفا کند.