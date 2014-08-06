طرح تحول اجتماعی در شهرستانهای لرستان اجرایی شود

به گزارش خبرنگار مهر، نادر قربانی شامگاه سه شنبه در همایش فرمانداران استان لرستان پرداختن به مقوله فرهنگ را بعنوان زیربنای تمامی مسائل نیاز مبرم جامعه دانست و اظهار داشت: اجرای طرح تحول اجتماعی از سوی فرمانداران شهرستانهای مختلف استان در دستور کار قرار گیرد.

وی بر احقاق حقوق ایثارگران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه تاکید کرد و افزود: فرهنگ ایثار و شهادت بایستی اساس جامعه باشد و هیچگاه نباید این ارزش در جامعه کمرنگ شود.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان عنوان کرد: در زمینه مسائل حوزه کاری امور اجتماعی در ابتدای سال برنامه های زمان بندی سایر شهرستان ها را از فرمانداران آن ها خواستیم که همگی برنامه های خود را اعلام کردند.

قربانی به بیان راهکارهایی در زمینه امور اجتماعی پرداخت و تصریح کرد: تشکیل کارگروه اجتماعی - فرهنگی، شناسایی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی و سازماندهی فعالیت های داوطلبانه مردمی در قالب بسیج و تشکلهای مردم نهاد که بسیار مورد اهمیت دولت تدبیر و امید است باید در دستور کار قرار گیرد.

وی با بیان اینکه اگر به حقوق شهروندی اهمیت داده شود بسیاری از مشکلات اجتماعی از بین خواهد رفت اظهار داشت: تشکیل ستاد صیانت از حقوق شهروندی، کارگروه حجاب و عفاف و همچنین تشکیل کارگروه سلامت و امنیت غذایی از جمله راهکارهایی هستند که می توانند در بحث کاهش آسیب های اجتماعی تاثیرگذار باشند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری لرستان بر ضرورت اجرای طرح تحول اجتماعی تاکید کرد و گفت: این طرح همراه با نشاط اجتماعی است بطوریکه بحث مقابله با مواد مخدر، استفاده از مشروبات الکلی و ... در این طرح گنجانده شده ولی متاسفانه فرمانداری ها هنوز روی این بحث اقدامی نکرده اند.

وی از همه فرمانداران حاضر در جلسه خواست به مسائل فرهنگی و اجتماعی بخصوص در بحث فرهنگ حجاب و عفاف توجه بیشتری داشته باشند تا از این طریق تغییر نگرش های اساسی در این زمینه صورت گیرد.