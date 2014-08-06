وجود 200 مدرسه استیجاری و قلع و قمعی در کشور/ حکم تخلیه در دست مالکان

فریدون واسعی درباره آخرین وضعیت مدارس استیجاری و قلع و قمعی در کشور، به خبرنگار مهر گفت: در حال حاضر 200 مدرسه استیجاری هستند و تعیین تکلیف نشده اند که از این تعداد برخی قلع و قمی هستند و مالکان آنها حکم تخلیه دارند.

مدیر کل دفتر حقوقی و املاک آموزش و پرورش با اشاره به این مطلب که 30 مدرسه در پایتخت استیجاری هستند، خاطرنشان کرد: برای حل مشکلات مدارس استیجاری و قلع و قمعی به 350 میلیارد تومان اعتبار نیاز داریم.

وی در ادامه افزود: ابتدای انقلاب، کمیته امداد (ره) 171 مورد ملک را در اختیار آموزش و پرورش قرار داد که در حال حاضر تعاملات خوبی برای واگذاری این املاک به آموزش و پرورش صورت گرفته است.

واسعی با بیان این مطلب که در حال حاضر 80 ملک بنیاد شهید در اختیار آموزش و پرورش قرار دارد، تصریح کرد: به دنبال توافق با بنیاد شهید هستیم تا این تعداد ملک به آموزش و پرورش واگذار شود.

وی به یکی از احکام بودجه 93 آموزش و پرورش اشاره کرد و گفت: براساس این حکم ﻭﺯﺍﺭﺕ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ می تواند ﺑﺮﺧﻲ ﺍﺯ ﺍﻣﻼﻙ ﻓﺎﻗﺪ ﻛﺎﺭﺍﻳﻲ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻔﺮﻭﺷــﺪ. همچنین اجازه داده شده آموزش و پرورش ﺩﺭ ﺳــﺎﻝ 93 ﺍﻣﻮﺍﻝ ﻏﻴﺮﻣﻨﻘﻮﻝ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﭘﺲ ﺍﺯ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎﺭﺑﺮﻯ ﻭ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻧﺘﺸــﺎﺭ ﺁﮔﻬﻰ ﻣﺰﺍﻳﺪﻩ ﻏﻴﺮﻋﻤﻮﻣﻰ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭ ﻛﻨﺪ.

واسعی، اولویت دفتر حقوقی آموزش و پرورش را تعیین تکلیف مدارس استیجاری و قلع و قمعی عنوان کرد و نسبت به حل مشکلات این مدارس تا قبل از شروع سال تحصیلی اظهار امیدواری کرد.