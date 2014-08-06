حجت الاسلام مهدی خاموشی، ظهر چهارشنبه در حاشیه گردهمایی مدارس صدرای کشور در خصوص پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی در خانواده به خبرنگار مهر گفت: تعامل میان اولیای مدرسه و والدین آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد و تجربه من نشان می‌دهد که در کادر معلم‌ها، کادر تربیتی کشور، اولیاء دانش آموزان و فضای آموزشی مدرسه همه باید دست به دست هم دهند تا بتوانند یک نظام آموزشی و تربیتی مطلوب شکل دهند.

وی با تاکید بر اینکه تعامل میان اولیای مدرسه و والدین آسیب‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد، افزود: اگر به مفاهیم جاری در نظام تربیتی مدارس اهمیت داده شود فرزندانمان اهل عبادت و توحید عبادی خواهند شد و در این صورت به اعتقادات اسلامی خود پایبند می‌شوند.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: ضرورت دارد تا سنین پایین آموزشی اعتقاد به قرآن و مفاهیم آن را در وجود فرزندانمان نهادینه و این مفاهیم را در جامعه جاری کنیم.

حجت الاسلام خاموشی عنوان کرد: والدین باید به طور دائم برای آموزش و تعلیم قرآنی فرزندانشان پیگیر باشند و با اولیای مدرسه در تربیت آنها تعامل داشته باشند تا دانش آموزان در تلاقی بین رفتارهای مسئولین مدرسه و اولیای خود دچار دوگانگی نشوند.

وی ادامه داد: برای کاهش آسیب‌های اجتماعی باید جریانی تربیتی میان والدین و مدرسه شکل بگیرد تا از حیث مفهومی و ریشه‌های تربیتی و ساختاری رفتار فرزندانمان شکل مناسبی پیدا کند.

وی با اشاره به چالش‌هایی که در نظام تربیتی کشور بین خانواده ها، مدارس و دانش آموزان به وجود می آید، گفت: ضریب نفوذ رسانه های بیگانه در شکل گیری مباحث تربیتی فرزندان و مسائل فرهنگی جامعه تاثیر فراوانی دارد و برای حل این مشکل باید برنامه جامع تربیتی داشته باشیم.

رئیس سازمان تبلیغات اسلامی یادآور شد: نظام تعلیم و تربیت در مدارس باید تعامل کاملی با خانواده ها داشته باشد تا بتوانیم در این زمینه موفق بوده و به جلو حرکت کنیم.

حجت الاسلام خاموشی در ارتباط با اینکه مدارس اسلامی صدرا می توانند به عنوان یک الگوی تربیتی و آموزشی در جامعه ما مطرح باشند، گفت: در این مدارس باید در کنار سایر برنامه های آموزشی، دروس خاص تربیتی را نیز پیگیری کنیم زیرا این امر می تواند این مدارس را به عنوان الگوی خاص در جامعه مطرح کند.