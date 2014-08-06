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۱۵ مرداد ۱۳۹۳، ۱۷:۰۵

امامی:

ظرفیت سیلوی مشگین شهر به دلیل خشکسالی خالی مانده‌است/ لزوم جلوگیری از خروج گندم

ظرفیت سیلوی مشگین شهر به دلیل خشکسالی خالی مانده‌است/ لزوم جلوگیری از خروج گندم

مشگین شهر – خبرگزاری مهر: فرماندار مشگین شهر با اشاره به کاهش تولید گندم در این شهرستان گفت: خشکسالی سال‌های اخیر بویژه در فصل زراعی جاری ظرفیت سیلوی مشگین شهر را خالی گذاشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم امامی ظهر چهارشنبه در بازدید از روند ذخیره سازی گندم در سیلوی 30 هزار تنی مشگین شهر تصریح کرد: با وجود خرید گندم از ابتدای برداشت، به دلیل خشکسالی اخیر ظرفیت سیلوی این شهرستان تکمیل نشده است.

وی با اشاره به خرید تنها پنج هزار تن گندم از گندمکاران این شهرستان یادآور شد: سیلوی مشگین شهر 30 هزار تن ظرفیت دارد، اما تاکنون فقط یک ششم از ظرفیت آن پر شده است.

فرماندار مشگین شهر دلیل اصلی در کاهش خرید و ذخیره سازی گندم را خشکسالی و کاهس تولید در این منطقه عنوان کرد و افزود: نیاز شهرستان مشگین شهر برای گندم بیشتر از این میزان است.

وی از آمادگی این شهرستان برای خرید گندم تولیدی کشاورزان سایر شهرستان های استان خبر داد و افزود: در اجرای این مهم مسئولان استانی و شهرستانی نیز باید همکاری لازم را داشته باشند.

امامی تاکید کرد: سیلوی این شهرستان هنوز تکمیل نیست و می تواند برای ذخیره سازی گندم مازاد بر مصرف مشگین شهر و سایر شهرستان ها مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین خواستار همکاری مسئولان برای ممانعت از خروچ گندم از استان شد و افزود: بخشی از تولیدات گندم استان به دلیل کیفیت مطلوب به صورت غیرقانونی خارج می شود که نیازمند تدابیر لازم و برخورد جدی است، چراکه تامین نیاز داخل استان باید در اولویت باشد.

کد مطلب 2344425

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