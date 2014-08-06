هشتمین جشنواره ملی ضامن آهو، امروز در بندرعباس آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مرشدی پیش ازظهر چهارشنبه در نشستی با خبرنگاران بیان داشت: این دوره از جشنواره با حضور 11گروه نمایشی از استانهای خراسان رضوی، تهران، خوزستان، همدان و هرمزگان برگزار می شود.

وی هدف از برگزاری این جشواره را تبیین فرهنگ سیره رضوی و ائمه معصومین در جامعه و آشنایی هر چه بیشتر نسل جدید و کودکان و نوجوانان با فرهنگ غنی دینی و اسلامی اعلام کرد و یادآور شد: زبان هنر یکی از موثرترین زبان ها برای انتقال فرهنگ و ترویج آن در جامعه است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان، توسعه برنامه های آموزشی و پژوهشی در بخش تئاتر عروسکی و نمایش صحنه ای، کارگردانی، بازیگری، نویسندگی و جذب مخاطب هرچه بیشتر در جهت بهره گیری و علاقمندکردن نسل جدید با هنر و هنرمندی را از دیکر اهداف این جشنواره دانست.

حجت الاسلام مرشدی به تشریح تفاوت های جشنواره امسال با جشنواره های قبلی پرداخت و تصریح کرد: زمان جشنواره های سال های گذشته حداکثر سه روز بود که این زمان در جشنواره هشتم به یک ماه افزایش پیدا کرده و امکان بهره مندی علاقمندان این جشنواره برای تماشای نمایش ها و صحنه ها را بیشتر فراهم می کند.

وی همچنین از افزایش اجرای نمایش ها از یک نوبت به سه نوبت خبر داد و یادآور شد: گروه های نمایش علاوه بر اجرای نمایش خود در بندرعباس در شهرستان های دیگر نیز نمایش خود را به روی صحنه می برند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی افزایش گروه های شرکت کننده از 8گروه سال گذشته به 11گروه نمایشی از دیگر تغییرات جشنواره سال جاری نام برد و خاطرنشان ساخت: این نمایش ها در 5هفته منتهی به دهه کرامت از 15 مرداد تا 14 شهریورماه هر روز ساعت 18 و 30 دقیقه عصر براساس برنامه اعلام شده در فرهنگسرای طوبی بندرعباس به روی صحنه می روند.

به گفته وی این جشنواره یک اثر نمایش عروسکی و یک اثر نمایش صحنه ای به عنوان برگزیدگان جشنواره به بنیاد بین المللی امام رضا(ع) در مشهد مقدس معرفی خواهند شد.

حجت الاسلام مرشدی شعار هشتمین جشنواره ملی ضامن آهو را "حمایت کودکان هرمزگان از کودکان غزه" اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: امروز شاهدیم که بیش از 400کودک بی گناه فلسطینی به دست رژیم غاصب صهیونیستی در بدترین حالت به خاک و خون کشیده می شوند و کودکانی هرمزگانی از این طریق جنایت های اسرائیل و حامیانش را محکوم می کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان ادامه داد: در کنار اجرای نمایش ها، برنامه های جنبی دیگری از جمله قصه گویی، دلنوشته ها، نمایشگاه و آثار و آموزش نقاشی کودکان و نشست های نقد و بررسی آثار اجرا شده نیز برای علاقمندان برگزار می شود.

وی از همراهی همیشگی رسانه ها استان با برنامه های فرهنگی و هنری قدردانی کرد و یادآور شد: این همراهی، افزایش انگیزه هر چه بیشتر در بین هنرمندان هرمزگانی را به دنبال دارد.

مرشدی از استانداری، فرمانداری، سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری بندرعباس، انجمن هنرهای نمایشی، معاونت فرهنگی و هنری اداره کل، سازمان بهزیستی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، موسسه ایران فیلم و موسسه فرهنگی و هنری دیریا به عنوان ادارت و سازمان هایی نام برد که بیشترین همکاری را با اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی در برگزاری هشتمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان و نمایش عروسکی ضامن آهو داشته اند.

هشتمین جشنواره ملی تئاتر کودک و نوجوان رضوی و نمایش عروسکی ضامن آهو امروز با حضور علی مرادخانی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در فرهنگسرای طوبی بندرعباس آغاز می شود.