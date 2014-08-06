طرحی که تامین کننده خواست ملت فلسطین باشد را حمایت می کنیم/ واکنش به شنود از سفارت ایران در ترکیه

به گزارش خبرنگار مهر، مرضیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست هفتگی خود در پاسخ به سوالی درباره برپایی پرچم ایران در ابوموسی که باعث اعتراض امارات و نامه‌نگاری به بان کی مون شده است، گفت: نماینده جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل نیز در این باره نامه‌ای را منتشر کرده است که در سازمان ملل قرار دارد.

وی افزود: اقدامات ایران بر اساس اصول حاکمیت خود انجام می شود، چنین اظهارنظری دخالت در امور داخلی ایران است و در عین حال همواره تمایل خود را برای همکاری با همسایگان اعلام کرده ایم.

افخم گفت: پرچم ما همیشه در ابوموسی برافراشته بوده است و این اتفاق جدیدی نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره صحبت های معاون وزیر امور خارجه مبنی بر اینکه ایران طرح مصر درباره غزه را پذیرفته است، اظهار داشت: ما پیش از این نیز اعلام کردیم با طرح های مختلفی در خصوص آتش‌بس و صلح در غزه ارائه شده است، در صورتی موافق خواهیم بود که این طرح ها خواست ملت فلسطین را در بر گیرد و باید طرحی باشد که ملت فلسطین رضایت بدهند و تامین کننده خواست آنها باشد.

وی ادامه داد: کشورهای دیگر را نیز ترغیب کردیم که در طرح ها، حقوق ملت فلسطین لحاظ شود و این طرح ها تامین‌کننده خواست حماس و گروه های مقاومت باشد؛ چنانچه اینطور باشد، حمایت می کنیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره شنود از سفارت ایران در ترکیه، همزمانی آن با اخباری مبنی بر جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی از ایران و مصر و اینکه وزارت امور خارجه درباره امنیت سفارتخانه ها چه اقداماتی انجام خواهد داد، گفت: این موضوع استراق سمع به طور کلی همواره در حوزه های این چنینی مطرح بوده، تدابیری هم داشته است.

وی ادامه داد: اخبار و گزارش هایی منتشر شده و نگرانی‌های جدی در جامعه بین الملل در این باره مطرح شده است، شنود مکالمات مقامات عالی‌رتبه کشورها مطرح شده و پیش‌نویس قطعنامه نیز برای محکوم کردن و تنظیم راهکارها برای مقابله از سوی کشورهای مختلف پیش‌بینی شده است.

افخم گفت: علاوه بر تدابیر معمول، این موضوع را با حساسیت های بیشتر مورد توجه قرار داده‌ایم، اکنون نیز نه تنها در ایران بلکه در باقی کشورها این موضوع مطرح است و به اعمال برخی محدودیت ها و بکار بردن روش های فنی برای مقابله تاکید می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگر مهر درباره سفر وزیر امور خارجه کشورمان به عمان گفت: جمهوری اسلامی ایران به منظور ترانزیت کالا و سفر مسافران از جنوب به سمت آسیای میانه پیشنهادی را مطرح کرد، این پیشنهاد در عشق‌آباد به امضا رسید و جلسه ای در عمان برقرار است تا ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان الحاقیه ای را امضا می‌کنند و بر این اساس شاهد تسهیل رفت و آمد از جنوب و دریای عمان به سمت آسیای مرکزی خواهیم بود.

وی ادامه داد: مذاکرات دو جانبه ای نیز حتما صورت خواهد گرفت، سفر یکروزه بوده که دیروز انجام شده و امروز به پایان خواهد رسید.

افخم همچنین درباره سفر امیرعبداللهیان معاون وزیر امور خارجه کشورمان به آلمان نیز گفت: سفر اخیر در پاسخ به سفر همتای آلمانی به تهران صورت گرفته و پیرامون موضوعات منطقه‌ای خواهد بود تا دیدگاه ها نسبت به تبادل واقعیات جاری نزدیک تر و زمینه های همکاری فراهم شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر درباره شنود سفارت ایران در ترکیه و همچنین اعلام اخباری مبنی بر جاسوسی آمریکا و رژیم صهیونیستی از ایران و مصر و اینکه وزارت امور خارجه درباره امنیت سفارتخانه ها چه اقداماتی انجام خواهد داد، گفت: این موضوع استراق سمع به طور کلی همواره در حوزه های این چنینی مطرح بوده، تدابیری هم داشته است.

وی ادامه داد: اخبار و گزارش هایی منتشر شده و نگرانی های جدی در جامعه بین الملل در این باره مطرح شده، شنود مکالمات مقامات عالی‌رتبه کشورها مطرح شده و پیش‌نویس قطعنامه نیز برای محکوم کردن و تنظیم راهکارها برای مقابله از سوی کشورهای مختلف پیش‌بینی شده است.

افخم گفت: علاوه بر تدابیر روتین، این موضوع را با حساسیت های بیشتر مورد توجه قرار داده‌ایم. اکنون نیز نه تنها در ایران بلکه در باقی کشورها این موضوع مطرح است و به اعمال برخی محدودیت ها و بکار بردن روش های فنی برای مقابله تاکید می شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به سوال دیگر مهر درباره سفر وزیر امور خارجه کشورمان به عمان گفت: جمهوری اسلامی ایران به منظور ترانزیت کالا و سفر مسافران از جنوب به سمت آسیای میانه پیشنهادی را مطرح کرد، این پیشنهاد در عشق‌آباد به امضا رسید و جلسه ای در عمان برقرار است که ایران، عمان، ترکمنستان و ازبکستان الحاقیه ای را امضا می‌کنند که امکان اجرای آن وجود دارد که شاهد تسهیل رفت و آمد از جنوب و دریای عمان به سمت آسیای مرکزی خواهیم بود.

وی ادامه داد: مذاکرات دو جانبه ای نیز حتما صورت خواهد گرفت. سفر، یکروزه بوده که دیروز انجام شده و امروز به پایان خواهد رسید.

افخم همچنین درباره سفر امیرعبداللهیان معاون وزیر امور خارجه کشورمان به آلمان نیز گفت: سفر اخیر در پاسخ به سفر همتای آلمانی به تهران صورت گرفته و پیرامون موضوعات منطقه‌ای خواهد بود تا دیدگاه ها نسبت به تبادل واقعیات جاری نزدیک تر شود و زمینه های همکاری فراهم شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه در ادامه نشست خبری درباره اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه نگران برنامه هسته ای ایران و نقض حقوق بشر است، گفت: این اظهارات جدید نیست. آنچه بیشتر مایه نگرانی است، حمایت همه جانبه آمریکا از رژیم صهیونیستی است.

وی با اشاره به اینکه آمریکا با این حمایت چشم خود را به واقعیت منطقه و افکار عمومی بیدار جهان بسته است بیان کرد: بر همین اساس امریکا نیز دچار سوء محاسبه شده است. امروز رژیم صهیونیستی که زندانی بزرگ برای فلسطینینان ایجاد کرده خود به زندان بان تبدیل شده و آمریکایی ها از این زندان بان حمایت می کنند.

سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد: مسئولان آمریکایی را دعوت می کنیم تصاویر منتشره در شبکه های اجتماعی و رسانه ای را که خشم افکار عمومی جهان را برانگیخته یک بار دیگر مرور کند.

وی با تاکید بر اینکه واقعیت های منطقه شکل دیگری دارد، اظهار داشت: دولت های غربی اکنون از افکار عمومی خود عقب مانده اند. بازنگری اجتناب ناپذیر است و امیدواریم از سیاست های همه جانبه خود از رژیم صهیونیستی صرف نظر کند.

افخم در پاسخ به سوال دیگری درباره تعدادی از ایرانیان زندانی در قطر و آزاد شدن آنها بیان کرد: ایرانیان زندانی به طور کلی مورد توجه وزارت خارجه هستند. گفتگوهایی با کشورهای مختلف شروع شده که بخشی از آنها به نتیجه رسیده و منجر به تبادل افراد زندانی و بازگرداندن آنها شده است.

وی ادامه داد: بخش کنسولی وزارت خارجه به طور مستمر موضوع را پیگیری می کند. اما مسئله اصلی این است که اغلب افرادی که در کشورهای مختلف دچار مشکل می شوند از قوانین کشور مقصد آگاهی ندارند. اگر ایرانیان با بخش کنسولی و مراجع ذی ربط در ارتباط باشند اطلاعات کشور مقصد را دریافت خواهند کرد و با چنین مشکلاتی روبه رو نمی شوند.

وی درباره ادامه گفتگوهای ایران و 1+5 گفت: جدول زمانی دقیق به مفهوم تعیین زمان و مکان برای ادامه گفتگوها در نظر گرفته نشده و به زودی گفتگوها انجام می شود، هر گاه که در این باره تصمیم گرفته شد اطلاع رسانی می کنیم.

افخم ادامه داد: طبق تفاهمات به عمل آمده مذاکرات دوره چهار ماهه به تدریج شروع می شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره جنایات در غزه و اینکه معاون وزیر خارجه انگلستان نیز به دلیل بی توجهی های غرب استعفا داده است بیان کرد: افکار عمومی در غرب از دولت های غربی جلو زده است، واکنش افکار عمومی نسبت به تحولات در منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی واکنشی مبتنی بر حس انسانی است.

سخنگوی امور وزارت خارجه بیان کرد: کشورها در حوزه های مختلف نسبت به این جنایات واکنش نشان داده اند و هر انسان آزادی که وجدان بیداری دارد نمی تواند نسبت به این جنایت ها بی تفاوت باشد، مخصوصا در مورد فلسطین و غزه که مردم در محاصره هستند و رژیم صهیونیستی برای آنها یک زندان ایجاد کرده است، باید این زندان برداشته شود.

خبرنگاری از سخنگوی وزارت امور خارجه درباره اقدامات دیپلماتیک در یک سال گذشته و پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید پرسید و گفت چرا این اقدامات و رفت و آمدهای سیاسی تاثیری بر روند اقتصادی و امضای قراردادها نداشته است.

افخم پاسخ داد: این ارزیابی دقیق نیست که سفرها نتیجه ای نداشته است، طی یک سال گذشته در نتیجه فعالیت دولت تدبیر و امید فضای جدیدی در حوزه سیاسی خارجی ایجاد شده که این فضای جدید ارتباط بیشتر با کشورهای جهان بر اساس احترام متقابل را زمینه سازی کرده و شاهد تحرکات خوبی بوده ایم. که در مقایسه نسبت به گذشته تحول رو به رشدی داشته است.

وی با بیان اینکه برای تدوین هر قراردادی هم بسترهای سیاسی و هم فنی و حقوقی لازم است، اظهار داشت: این فضای خوب کمک می کند مراودات پیش برود و طبعا زمینه امضای تفاهم نامه و قرارداد در این فضا مهیا خواهد شد.

وی درباره خبرهایی در مورد بازگشایی اتاق بازرگانی مشترک ایران و آمریکا گفت: خبری وجود داشت که چنین کمیته هایی شکل می گیرد برخی علاقه مند بودند و هستند که چنین فضایی را داشته باشیم اظهارنظرها در همان زمان نیز بدون بررسی زمینه های موجود بود. وزارت امور خارجه در جایگاه دولت نمی تواند چنین اقدامی را انجام دهد این اقدام مربوط به بخش های غیر دولتی و خصوصی است.

سخنگوی دستگاه دیپلماسی در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدامات دیپلماتیک ایران و رایزنی های گسترده ای که درخصوص غزه انجام شده است و اینکه آیا ایران در مساله آتش بس در غزه نقش داشته است بیان کرد: رایزنی های ایران در خصوص تحولات غزه از همان روزهای اول در حوزه ارتباطات سیاسی آغاز شد و جمهوری اسلامی ایران هم از جایگاه دولت و هم ریاست جنبش عدم تعهد و هم عضو فعال مجموعه همه ظرفیت ها را به کار گرفته و ارتباطات با کشورهای مختلف انجام شده وقایع غزه مورد بررسی قرار گرفت و مکاتبات با دبیر کل سازمان ملل اتحادیه عرب و سازمان همکاری های اسلامی صورت گرفت.

وی ادامه داد: دکتر ظریف نیز مکالمات تلفنی متعددی با همتایان خود داشتند و در این مکالمات اعلام شد آنچه در غزه می گذرد یک جنایت است و باید خواست مشروع ملت فلسطین برای زندگی آرام و بدون محاصره تحقق یابد.

وی تاکید کرد: در عین حال ما از ظرفیت عدم تعهد در نیویورک استفاده کردیم به پیشنهاد جمهوری اسلامی ایران جلسه کمیته فلسطین جنبش عدم تعهد در تهران برگزار شد که علیرغم فرصت کم و محدود با استقبال خوب کشورهای عضو همراه بود.

افخم گفت: علاوه بر اعضای کمیته فلسطین که شامل 13 کشور هستند بالغ بر 40 کشور در جلسه تهران حضور یافتند، روسای هیات ها گفتند که رژیم صهیونیستی جنایت می کند و باید حمایت ها از فلسطین صورت گیرد و گفتگوها ادامه یابد.

سخنگوی وزارت امور خارجه بیان کرد: بیانیه پایانی این نشست نیز حمایت از ملت فلسطین بود که از سوی جنبش عدم تعهد مطرح شد. دو سوم از اعضای سازمان ملل را جنبش عدم تعهد تشکیل می دهند و این خواست جدی است و تداوم فشارها می تواند در صحنه فلسطین به ملت فلسطین و ساکنین غزه کمک کند.

وی ادامه داد: ما هم اعلام کردیم در این مسیر از همه طرح ها به خواست ملت فلسطین و گروه های مقاومت برای پایان دادن جنایات محقق می کند حمایت می کنیم. پایان دادن به محاصره بخش مهمی است که باید لحاظ شود، جنایاتی که در فلسطین و غزه رخ داد در تاریخ جهان تکرار نشده و کم نظیر بود، صحنه های شنیعی منتشر شده است و جامعه بین الملل نباید سکوت کند.

افخم گفت: مجموعه تحرکات کمک کرد که مساله فلسطین با واکنش خوب افکار عمومی و حمایت مواجه شود و امیدواریم خواست ملت فلسطین محقق شود. اقدامات عملی از سوی مراجع مسئول و تعیین شده برای رسیدگی از جمله شورای امنیت در خصوص محکوم کردن و اقدام عملی برای مقابله با رژیم صهیونیستی باید صورت گیرد.

وی تاکید کرد: رژیم صهیونیستی اکنون یک رژیم قانون گریز و سرکش در جامعه جهانی است و لازم است که در مورد آن اقدام جدی صورت گیرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره تحولات در عرسال لبنان و درخواست لبنان از فرانسه برای کمک و اینکه آیا ایران به لبنان کمک خواهد کرد، گفت: روابط ایران و لبنان یک روابط خوب و فراگیر است. در همین چارچوب به واسطه فعال شدن تروریست ها در منطقه گفتگوهایی با مسئولان لبنان داشتیم و در صورتی که مقامات لبنانی نیاز داشته باشند ایران برای کمک اعلام آمادگی کرده است.

وی افزود: آمادگی ایران همواره برای حمایت از صلح و ثبات در لبنان وجود داشته و چنانچه آنها بررسی کنند و بپذیرند از سوی ما این آمادگی وجود داشته است.

افخم در پاسخ به سئوال دیگری درباره وضعیت دانایی فر مرزبان ایرانی که توسط گروه های تروریستی ربوده شده بود، گفت: پیگیری ها در ارتباطات سیاسی همواره دنبال می شود و هیچ موضوعی فراموش نمی شود. این بحث کماکان دنبال می شود اما هنوز به اطلاعات جدید اعلامی در این خصوص نرسیده ایم. موضوع در دست پیگیری است، در حوزه استان نیز ارتباطات در حال پیگیری است و به محض دستیابی به اطلاعات مستند و دقیق، اطلاع رسانی می شود.

وی درباره امضای طومار اعزام خبرنگاران به غزه از سوی عده ای از خبرنگاران ایرانی گفت: امیدواریم این حضور برای یک تحول در منطقه و کمک به اطلاع رسانی دقیق فراگیر شود و رسانه های آزاد نیز به این حرکت ملحق شوند، ما در وزارت امور خارجه آماده ایم به سهم خود هر کمکی را در این مسیر ارائه دهیم.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین درباره آخرین اخبار از بازگشایی سفارت انگلیس در ایران، گفت: گفتگوها ادامه دارد و مطلب جدیدی نیست.

وی همچنین درباره آخرین اخبار از ارسال کمک های انسان دوستانه به غزه و همچنین اینکه گفته شده مصر شرایطی را برای بازگشایی رفح به ایران طی نامه ای اعلام کرده است، گفت: گفتگوها با مقامات مصری تداوم دارد و دفتر حفاظت ما تماس های مکرری داشته است. برخی مسائل فنی مطرح بود که شرایط باید فراهم می شد. به هلال احمر و سایر ارگان ها این موضوع منعکس شده و پیگیری ها ادامه دارد.

افخم افزود: از نامه ای که اشاره کردید اطلاعی ندارم. شرایط مربوط به آن منطقه است، شرط صرف برای جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد، کمک ها باید ارسال شود و در سفر اخیر معاون وزیر خارجه مصر به ایران در این خصوص تاکید شد تا محموله ها و تیم پزشکی ایران هر چه سریعتر به غزه بروند تا بخشی اندک از نیازمندیهای آنها را فراهم کنند.

خبرنگاری درباره اظهارات سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر اینکه از همه امکانات برای پیگیری وضعیت خبرنگار آمریکایی دستگیر شده در ایران استفاده می کنیم و اینکه آیا این سخنان آمریکا دخالت در امور ایران محسوب نمی شود و همچنین درباره صحبت های معاون کنسولی وزارت امور خارجه درباره قوانین ایران در این خصوص اظهار داشت: صحبت های معاون کنسولی وزارت امور خارجه ایران مبتنی بر قوانین جمهوری اسلامی ایران برای اتباع است. ما تابعیت مضاعف را نمی پذیریم و افرادی هم که دستگیر شدند مشمول همین امر هستند. توضیح بیشتری از اینکه جرمشان چگونه است به صورت رسمی و مستند در اختیار نداریم اما به هر حال تابعیت مضاعف را نمی پذیریم و این افراد ایرانی هستند.

افخم در پاسخ به سئوالی درباره تاثیر جنگ غزه بر مذاکرات هسته‌ای گفت: مذاکرات هسته ای ما صرفا هسته ای است، برخی محافل و شخصیت های سیاسی مایلند موضوعات مختلف را به مذاکرات هسته ای گره بزنند ولی مذاکرات ما صرفا بر مبنای حل و فصل موضوع هسته ای است و تلاش ما بر این است که از تاثیرگذاری هر رویداد غیرمرتبط بر مذاکرات جلوگیری کنیم و فضای سالم مذاکراتی حفظ شود.

سخنگوی وزارت امور خارجه درباره آخرین تحولات در خصوص اختلافات ایران و 1+5 تاکید کرد: در دو هفته گذشته گفتگو و تماسی نبوده است و تحول جدیدی وجود ندارد، در عین حال گروه های کارشناسی درون گروهی در حال فعالیت هستند. بحث ها خیلی دقیق دنبال می شود و تا قبل از اینکه مذاکره ای صورت بگیرد نمی توان گفت که تحولی صورت گرفته است.

وی در پاسخ به این سئوال که چرا فاصله زمانی بین مذاکرات طولانی شده گفت: طرفین زمانی که مذاکرات را برای چهار ماه تمدید کردند قصدشان این بود که فشار زمان موضوع تعیین مذاکره نباشد. ما بر اساس احقاق حقوق ایران و بر مبنای خطوط قرمز، مذاکره می کنیم. باید منتظر باشیم تا مذاکرات ادامه پیدا کند، تماس های غیر رسمی برای شکل دادن به برنامه زمانی مذاکرات وجود دارد.

افخم در پاسخ به سئوالی درباره فعالیت دولت تدبیر و امید در طول یکسال گذشته در سیاست خارجی گفت: باید برداشت مردم و رسانه ها نسبت به عملکرد دولت ها اعلام شود. اینکه مجموعه های دولتی بخواهند اعلام کنند چه ارزیابی دارند، مطلوب نیست.

وی ادامه داد: به هر حال حوزه سیاست خارجی یکی از حوزه های فعال در یک سال گذشته بوده است. طبق نظرسنجی های دوستان حوزه رسانه ارزیابی خوبی از عملکرد دولت در عرصه سیاست خارجی داشت که بخشی از آن به حضور ایران در عرصه بین الملل باز می گردد و فضای مثبتی که بر اثر سیاست این دولت فراهم شد و کرامت و احترام به حقوق ایرانیان ایجاد شد.

سخنگوی دستگاه سیاست خارجی تاکید کرد که رئیس جمهور گفته است که باید با تکریم با ملت ایران سخن گفت و نه زبان تحریم. تکریم ملت ایران بخش مهمی از فعالیت های سیاست خارجی است و امیدواریم در میان نهادهای دیگر نیز وجود داشته باشد و البته ما پذیرای هر گونه نقدی هستیم.